Slovenački premijer Robert Golob venčao se sa svojom partnerkom Tinom Gaber, a ceremoniju je vodio gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković.

Golob (58) je postao prvi slovenački premijer koji se oženio dok je na funkciji, nakon što je sa Gaber razmenio zavete u Strunjanu.

Ceremonija venčanja održana je u Vili Tartini, na šta je, prema navodima medija, potrošeno 12.000 evra, nakon čega je slovenački premijer u kratkoj izjavi rekao da je "veoma srećan", prenosi RTV SLO.

Venčanje je održano u prisustvu slovenačkog ministra finansija Klemena Boštjančiča i ministra za Slovence u inostranstvu Mateja Arčona, a među gostima bili su i predsednica parlamenta Nataša Avšič Bogovič i evropska komesarka za proširenje Marta Kos, kao i brojni preduzetnici.

Nakon venčanja, Golob je u kratkoj izjavi medijima okupljenim ispred ulaza u vilu rekao da je "veoma srećan što je Tina rekla 'da' i što je od danas ona Tina Gaber Golob".

Dodao je da je ceremonija bila veoma emotivna i veoma lepa, a takođe je rekao da će on i njegova supruga najverovatnije otići na medeni mesec tokom jesenjih praznika, "negde na toplo".

Premijer Slovenije je medijima rekao da je Miran Rudan obezbedio muzičko iznenađenje, a članovi benda "Mambo kings" će zabavljati goste.

Golob je sa prvom suprugom Janom Nemec Golob bio u braku više od 30 godina i ima troje dece, dok od 2022. godine živi sa Gaber u Ljubljani.