Posle toga, IDF je bombardovao grad i srušio jedan od poslednjih preživelih nebodera, navodno skrovište za operativce Hamasa.

Gaza kaže da je pravi cilj operacije da se stanovništvo protera iz grada i gurne ga prema granici sa Egiptom kako bi izraelski premijer mogao da ispuni pretnje da će proterati Palestince sa palestinske teritorije.

Operacija izraelske vojske protiv Hamasa u Gazi počela je pre skoro dve godine, nakon što je Hamas izveo napad bez presedana na izraelska naselja na jugu Izraela.

Od tada, nemilosrdna vojna akcija izraelske vojske je u toku, a zbog stanja palestinske enklave, reč genocid se sve više pominje.

Bombardovanje nebodera u Gazi za koji Gaza kaže da je udomio izbeglice, raseljene ljude i nove beskućnike moglo bi biti prvo u nizu rušenja preostalih stambenih objekata kako bi se stanovništvo primoralo da pobegne, kažu palestinski izvori. Ali izraelsko rukovodstvo tvrdi da je to uporište Hamasa koje smatra legitimnim vojnim ciljem, štaviše, ključnim za poraz Hamasa, iako je jasno iz prethodnih izjava da je jedan od planova za rešavanje problema raseljavanje palestinskog stanovništva sa uskog obalnog komada zemlje.

Dok mnogi komentatori, empatični prema patnji Palestinaca, ističu da su Sjedinjene Države najvažnija poluga u zaustavljanju daljeg krvoprolića - i da zemlja može zaustaviti sukob jednim pozivom - američki predsednik Donald Tramp je odlučio da govori samo o izraelskim taocima.

U petak je prokomentarisao da postoji mogućnost da je "nekoliko od 20 izraelskih talaca za koje se pretpostavlja da su živi umrlo u međuvremenu" i da je njegova administracija bila u "dubokim pregovorima sa rukovodstvom Hamasa". "Rekao sam im da oslobode taoce i odmah ćemo se dogovoriti", rekao je on.

Izraelske snage napale su i uništile 12-spratni toranj Mushtaha u gradu Gazi u petak, nakon što su samo 15 minuta upozorenja Palestincima da se evakuišu iz tog područja.

Zgrada se nalazi u blizini kampa za raseljavanje gde se Palestinci skrivaju u šatorima.

Grad Gaza je imao oko milion stanovnika pre rata, što znači da je bio dom za oko polovine stanovništva Pojasa Gaze. U četvrtak, vojska je saopštila da kontroliše skoro polovinu grada i da je oko 75 odsto pojasa pod njenom kontrolom.

Portparol izraelske vojske Avičaj Adraee rekao je na sajtu društvenih medija Ks da stanovnici treba da napuste grad i krenu u unapred određeno obalno područje Kan Junis na jugu Pojasa Gaze, rekavši da će svi dobiti hranu, medicinsku negu i sklonište jer je to "humanitarna zona". Ali mnogi stanovnici odbijaju da odu.

IDF nedeljama izvodi teške napade na grad, napredujući prema centru. Netanjahu je naredio napad na grad iako je izraelsko vojno rukovodstvo upozorilo na vojno nepovoljne aspekte takve akcije. Kao rezultat toga, vojska je poslala pozive za mobilizaciju desetinama hiljada rezervista.

Rat u Pojasu Gaze izolovao je izraelsku vladu na međunarodnoj sceni, koja je u početku uživala empatiju sveta, ali nakon skoro dve godine rata, jasno je da cena izraelske bezbednosti i odmazde postaje previsoka i sve više i više zemalja odlučuje da prizna palestinsku državu kako bi zaustavile sukob.

Amnesti International je u petak upozorio na desetine novih civilnih žrtava u ratu i dalje uništavanje domova i raseljavanje palestinskog stanovništva.