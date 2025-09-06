Slušaj vest

Kontroverzni video prikazuje ruskog predsednika Vladimira Putina i kineskog predsednika Si Đinpinga kako razgovaraju o mogućnosti produženja životnog veka korišćenjem modernih tehnologija.

Prema izveštaju Rojtersa, CCTV je prvobitno odobrio korišćenje snimaka parade, uključujući i sporni trenutak razgovora dva predsednika. Rojters je montirao materijal u četverominutni video i distribuirao ga hiljadama svojih pretplatnika, uključujući i najveće svetske emitere. Slične materijale distribuirale su i druge međunarodne agencije.

Rojters: Nije bilo nepravilnosti

Međutim, Rojters je u petak primio zvanično pismo od pravnog odeljenja CCTV-a u kojem se zahteva uklanjanje videa. Kineska televizija je tvrdila da je agencija prekršila njihove uslove korišćenja.

„Urednička obrada materijala rezultirala je očiglednim iskrivljavanjem činjenica i izjava sadržanih u licenciranom snimku“, navedeno je u pismu.

Rojters je na kraju povukao video, ali je saopštio da nije pronašao nikakvo nezakonito postupanje sa svoje strane. „Pažljivo smo pregledali snimak i ne vidimo razlog da verujemo da je naša dugogodišnja posvećenost tačnom i nepristrasnom novinarstvu prekršena“, saopštila je agencija.

O čemu su razgovarali?

Vojna parada u Pekingu održana je u sredu, 3. septembra. Na snimku se vide dvojica lidera kako razgovaraju dok hodaju ka tribinama.

Prevodilac kineskog predsednika prenosi Sijeve reči Putinu: „Ranije su ljudi retko doživeli 70 godina, ali danas kažu da si sa 70 godina još uvek dete.“

Prevodilac zatim prenosi Putinov odgovor Siju: „Zahvaljujući razvoju biotehnologije, ljudski organi se mogu stalno transplantirati, a ljudi se mogu osećati sve mlađe i mlađe, pa čak i postići besmrtnost.“ Na to Si odgovara:

„Prognoze pokazuju da u ovom veku postoji šansa da se doživi 150 godina.“ I Putin i Si Đinping imaju 72 godine.