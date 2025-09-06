Slušaj vest

Telo bivšeg britanskog vojnika koji je poginuo boreći se za Ukrajinu ostalo je na bojnom polju više od sedam meseci.

Aleksandar Garms-Rici (22) izgubio je život u istočnoj Ukrajini 27. januara, kada su ga ruski dronovi napali, njega i još trojicu pripadnika njegove jedinice.

Uprkos brojnim pokušajima da se telo izvuče, drugovi kažu da je do tela gotovo nemoguće doći. Ono se nalazi u takozvanoj „sivoj zoni“, uskoj traci zemlje između dve vojske koja je prepuna mina i pod stalnim nadzorom dronova. Njegova majka se sada bori da se posmrtni ostaci vrate kući.

Njegov bivši komandant u Ukrajini rekao je za „Telegraf“ o neuspelim spasilačkim misijama. „Organizovana je grupa da ga evakuiše. Momci su pronašli telo i počeli da ga nose peške prema našim položajima, ali posle nekog vremena su otkriveni i otvorili su vatru na njih“, rekao je. „Bilo je još nekoliko ekspedicija za evakuaciju da bi ga izvukli, ali neprijatelj, shvativši i očekujući to, počeo je da prati telo koristeći dronove.“

Dezerterstvo za Ukrajinu

Garms-Rici, bivši strelac u britanskoj vojsci, stigao je u Ukrajinu u martu 2022. godine, ubrzo nakon početka ruske invazije. Iako je bio polurus sa majčine strane, pobegao je iz svoje britanske jedinice stacionirane u Estoniji da bi se pridružio Ukrajinskoj legiji stranaca.

1/15 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

„Kada je Rusija napala Ukrajinu, on je bio veoma agresivan povodom toga“, rekla je njegova majka Natalija Širkova. „Poznavao je sve te ukrajinske ljude i odjednom su ih 'naši' ubijali, pa je rekao da želi da ode tamo i pomogne im. Shvatio je to lično.“

Pod šifrovanim imenom Saša, Garms-Rici se pridružio maloj jurišnoj grupi pod nazivom Izviđački tim Kilo, sastavljenoj od iskusnih stranih boraca. Grupa je učestvovala u nekim od najžešćih bitaka rata, uključujući bitke oko Nikolajeva, Harkova i Bahmuta. Nakon što je učestvovao u oslobođenju Hersona u novembru 2022. godine, vratio se u Ujedinjeno Kraljevstvo. Predao se vlastima zbog dezerterstva i osuđen je na 12 meseci vojnog zatvora. Samo nekoliko nedelja nakon puštanja na slobodu, tajno se vratio u Ukrajinu.

„Nismo imali pojma gde je“, rekla je njegova majka. „Rekao je da je dobio posao prevodioca u Evropi. Mislili smo da možda špijunira ili tako nešto.“ Porodica je za njegov povratak u Ukrajinu i smrt saznala tek iz medija.

Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Poslednji trenuci

Garms-Rici je rođen u Abergaveniju 2002. godine, od oca Britanca italijanskog porekla i majke Ruskinje. Tečno je govorio ruski i često je putovao u Moskvu. U vreme napada, borio se u oblasti Luganska sa trojicom drugova kada je dron bacio municiju na njihovo sklonište. Iako je u početku bio zarobljen, uspeo je da pobegne. Naredio je ostalima da pobegnu na sigurno dok ih je odvlačio pažnju dronovima koji su kružili iznad njih. Nije uspeo da pobegne.

„Saša je bio dobar u svemu, ali je najviše uživao da bude vojnik na polju, u blatu i krvi. Mnogo manje mu je bilo udobno u kasarni, gde je morao da održava čistoću“, rekao je njegov kolega britanski vojnik.

Očajnička potraga za majkom

Od februara, njegova majka, Natalija Širkova, očajnički pokušava da vrati posmrtne ostatke svog sina. Kontaktirala je britansko Ministarstvo unutrašnjih poslova i ambasadu u Moskvi, ali bezuspešno. „Podržavamo porodicu britanskog državljanina koji je nestao u Ukrajini i u kontaktu smo sa lokalnim vlastima“, navodi se u saopštenju britanskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Koordinacija iz Moskve je bila izuzetno teška. „Mnogi ljudi u Ukrajini ne žele da razgovaraju sa mnom jer zovem iz Rusije“, žalila se Širkova. Prošle nedelje je napustila Rusiju sa Aleksovim dvoje mlađe braće i sestara i zatražila je azil u Britaniji. Kao otvoreni kritičar Kremlja, ona ne planira da se vrati u Rusiju.

„Želela bih da moja deca imaju normalan, slobodan život“, rekla je, dodajući da se nada da će joj boravak u Britaniji pomoći da konačno dobije telo svog najstarijeg sina. „Neću se smiriti dok ne budem znala da je to moj sin i da je pravilno sahranjen“.