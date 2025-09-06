Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp je poslednjih nedelja pokrenuo pitanje slanja trupa Nacionalne garde u nekoliko gradova koje predvode demokrate, među kojima su Baltimor, Čikago i Nju Orleans, kao deo šire inicijative za uspostavljanje reda i zakona.

Sada se na društvenim mrežama direktno obratio Čikagu porukom da - voli miris deportacija.

- Volim miris deportacija ujutru....napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Istina.

I dodao:

Ove poruke objavljene su uz fotografiju američkog predsednika koja podseća na plakat filma Frensisa Forda Kopole "Apokalipsa danas" (Apocalypse Now) iz 1979. godine, sa jasnom porukom Čikagu u vidu natpisa - "Čipokalipsa danas" (Chipocalypse Now).
Tramp je već rasporedio trupe Nacionalne garde u Vašingtonu, uz obrazloženje da pomažu u borbi protiv kriminala, a najavio je raspoređivanje trupa u još jednom gradu SAD.

Kurir.rs/Agencije

