Šef komande američkih snaga za Bliski istok Bred Kuper, imenovan na tu funkciju početkom avgusta, a danas boravi u prvoj poseti Izraelu, saopštila je izraelska vojska.

"Poseta je usmerena na operativnu saradnju između (izraelske) i američke vojske, održavanje regionalne stabilnosti u bliskom i dalekom području i jačanje zajedničkih napora za rešavanje izazova i pretnji u regionu", dodaje se u saopštenju izraelske vojske.

Izraelska vojska je počela da napada grad Gazu, a prethodno je pozvala stanovništvo na evakuaciju.

Kurir.rs/Beta

