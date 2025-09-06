Slušaj vest

Neidentifikovani objekat, najverovatnije dron, pao je blizu sela Majdan-Sielec u istočnoj Poljskoj, oko 50 kilometara od granice sa Ukrajinom, izvestila je u subotu privatna radio-stanica RMF FM.

Poljska je na visokom nivou pripravnosti zbog mogućih letelica koje ulaze u njezin vazdušni prostor otkad je zalutali ukrajinski projektil pao u selo na jugu Poljske 2022. godine, usmrtivši dve osobe, samo nekoliko meseci nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, piše Dnevnik.hr.

RMF FM izveštava da je objekat pao oko 500 metara od zgrada i da su bezbednosne službe stigle na lice mesta.

Radio-stanica je javila da je potvrdila te informacije s policijom.

U avgustu, dron je pao u polje kukuruza na istoku Poljske.

Tužilac koji je istraživao incident rekao je da ima utisak da je ušao u Poljsku iz smera Bjelorusije.