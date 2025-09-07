Slušaj vest

Humanitarna grupa „Spasimo decu“ saopštila je da seljani u udaljenom delu zapadnog regiona Darfur u Sudanu pokušavaju ručno da dođu do zakopanih žrtava posle razornog klizišta u nedelju.

- Ljudi ručno kopaju kako bi spasili tela svojih rođaka jer nemaju alate ni mašinerije - rekao je Frančesko Lanino, zamenik direktora grupe za programe i operacije u Sudanu.

Oko 1.000 poginulih

Nije jasno koliko je ljudi poginulo - podaci nacionalnog ministarstva zdravlja navode da su pronađena samo dva tela, ali naoružana grupa koja je zadužena za to područje procenjuje da je broj žrtava čak 1.000.

Organizacija „Spasimo decu“ saopštila je da je pronađeno najmanje 373 tela, prema rečima šefa Civilne vlasti.

Lanino je rekao da je „možda izgubljeno 1.000 života, uključujući procenjenih 200 dece“.

Osoblje organizacije „Spasite decu“ opisalo je scene „uništenja i razaranja“ nakon klizišta izazvanog obilnim padavinama. Gospodin Lanino je rekao da timovi na licu mesta veruju da je klizište „jedna od najtragičnijih i najvećih katastrofa u istoriji regiona“.

Dodao je da u pogođenom području Tarsina, koje se sastoji od pet sela, postoji samo jedan poznati preživeli u najteže pogođenom selu.

Nezavisna provera uticaja klizišta bila je teška zbog udaljenosti područja.

Humanitarnim radnicima organizacije „Spasimo decu“ trebalo je više od šest sati da pređu skoro 22 kilometra kamenitog, blatnjavog terena od svoje kancelarije do pogođenog područja.

Humanitarni radnici su putovali na magarcima kako bi stigli do područja Tarsin kako bi isporučili prvu turu humanitarne pomoći preživelima.

Građanski rat odneo mnoge živote

Tekući građanski rat u Sudanu takođe je otežao spasilačke napore, saopštila je još jedna humanitarna grupa Vorld Vižn.

Odvojeno od klizišta, Sudan se trenutno suočava sa humanitarnom krizom zbog borbi između paravojne grupe Snage za brzu podršku (RSF) i vojske.

Procene broja žrtava u građanskom ratu značajno variraju, ali je američki zvaničnik prošle godine procenio da je do 150.000 ljudi ubijeno od početka neprijateljstava 2023. godine.

Dvanaest miliona ljudi je napustilo svoje domove.