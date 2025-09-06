Slušaj vest

Čovek iz Nju Džerzija postao je viralan na društvenim mrežama nakon što je brejkdensovao na sednici gradske opštine.

Naime, muškarac po imenu Vil Tili, stanovnik naselja Krenford, nedaleko od Njujorka, u utorak se popeo na podijum — ali umesto da bilo šta kaže i doda, on je odlučio da izvede određene plesne korake bez reči. Dok je išao prolazom, okrenuo se i igrao bez muzike, ostavljajući prostoriju u neprijatnoj tišini. Neki prisutni su skrenuli pogled, dok su drugi pokušali da ga ne gledaju, a bilo je i onih koji su krenuli da se smeju.

Oko 40 sekundi nakon početka nastupa, Tili je stigao do podijuma, uzdahnuo pre nego što je otrčao nazad da uzme flašu vode i neke papire. U prostoriji je ostala tišina dok nije progovorio. "Kako je svima prošao vikend?" upitao je, pre nego što je dodao da se upravo vratio iz Montereja u Meksiku.

- Nema pice tamo... [ali] to je prelep grad sa puno istorije. Da li se ovde neko plaši letenja? - upitao je sledeće.

1/11 Vidi galeriju Brejkdens muškarca na sednici lokalne opštine Foto: Printscreen TikTok/BBC

Igrao, pa krenuo da radi kolut unazad

Tili je nastavio da pita da li neko želi da ga vidi radi kolut unazad. Kada niko nije odgovorio, legao je na zemlju, podigao noge i zavrteo se nekoliko puta. Dok je igrao, publika je ostala tiha, a neki prisutni su izgledali neprijatno. Kada je završio, Tili je gestom pozvao na aplauz, ali ga nije dobio.

- Zašto su nam porezi toliko porasli? - zatim je upitao.

Tili je potom krenuo napokon da pričao o lokalnom referendumu i povećanju poreza. Nakon svojih reči, Tili je pokupio svoje papire i flašicu vode i kao lunar odšetao sa podijuma, ponovo u tišini.

Trenutno, Tili se kandiduje kao nezavisni kandidat za odbor opštine Krenford.

- Ples je u osnovi bio improvizovan, odlučen gotovo na licu mesta. Glavni cilj je da se naša lokalna samouprava opusti i da na stanovnike gleda kao na prijatelje i ravnopravne. Podela i nedostatak donošenja odluka u zajednici izgleda da je naš najveći problem. A da ne spominjemo da su ljudi previše pod stresom i da stvari shvataju previše ozbiljno i da se ne osećaju slobodno da govore i izražavaju se kako bi želeli - rekao je Tili nakon viralnog snimka.

Njegov ples možete pogledati u nastavku: