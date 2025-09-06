Slušaj vest

U nesreći lisabonske žičare Glorija, pukla je sajla koja je spajala dve kabine, uprkos tome što je kočničar odmah aktivirao kočnice, prema prvom zvaničnom izveštaju o tragediji, izveštava Skaj njuz.

Kabine uspinjače su prešle samo šest metara kada su „iznenada izgubile silu ravnoteže spojne sajle“. Prema izveštaju Kancelarije za sprečavanje i istraživanje vazdušnih i železničkih nesreća, kočničar je odmah „aktivirao pneumatsku kočnicu, kao i ručnu kočnicu“.

Nažalost, ove mere nisu imale efekta u smanjenju brzine vozila, navodi se u izveštaju. Kabina je nastavila nekontrolisano da ubrzava i iskliznula je iz šina brzinom od oko 60 km/h, a cela katastrofa se dogodila za manje od 50 sekundi.

„Održavanje je bilo redovno“

Iako su postavljena pitanja o održavanju opreme, u izveštaju se navodi da je, prema do sada prikupljenim dokazima, ono bilo redovno. Potvrđeno je da je zakazani vizuelni pregled obavljen na samo jutro nesreće, ali je problem bio što područje gde je kabl pukao „nije vidljivo bez demontaže“.

Žičara Glorija, koja je takođe nacionalni spomenik, izuzetno je popularna među turistima u glavnom gradu Portugala. Ona povezuje trg Restauradores u centru Lisabona sa okrugom Bairo Alto. Vožnja, dugačka samo 265 metara, traje tri minuta.

Nesreća se dogodila u sredu oko 18 časova, kada je gornja kabina iskočila iz šina i udarila u zgradu 30 metara od podnožja pruge. U tragediji je poginulo ukupno 16 ljudi, od kojih su većina bila strani turisti. Među žrtvama su britanski državljani Kejli Smit (36) i Vilijam Nelson (44), kao i još jedna neimenovana osoba iz Velike Britanije. Poginulo je i pet portugalskih državljana, od kojih su četvoro bili radnici jedne dobrotvorne organizacije.