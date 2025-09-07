Slušaj vest

Rusija je tokom noći između 6.i 7. septembra lansirala stotine borbenih dronova i raketa na ukrajinske gradove, pogodivši više stambenih zgrada u Kijevu, saopštili su zvaničnici.

Rusko bombardovanje Kijeva i Ukrajine Foto: EPA UKRAINE PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT, screenshot X/TWMCLtd

Žrtve i povređeni

Najmanje dvoje ljudi je poginulo, među njima i dete od godinu dana, a 17 osoba je povređeno u napadima na prestonicu, izjavio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

On je dodao da je najmanje sedmoro ljudi hospitalizovano, uključujući i jednu trudnicu. U napadu je preminula i starija žena koja se nalazila u skloništu u okrugu Darnicki, mada uzrok smrti još nije potvrđen.

Tok napada

Prva upozorenja na vazdušnu opasnost stigla su oko 23:30 sati po lokalnom vremenu. Oko 3:30 sati ujutru, novinari Kijev independenta čuli su eksplozije na terenu.

Kličko je izvestio da su krhotine i geleri ruskih dronova pogodili tri višespratnice u okrugu Svjatošinski i jednu u Darnickom, izazvavši požare.

Treći sprat jedne četvorospratnice u Darnickom delimično se urušio, dok su spratovi od četvrtog do osmog jedne devetospratnice u Svjatošinskom oštećeni. Pored toga, prijavljeni su brojni požari na automobilima i u magacinima.

U Pečerskom okrugu izbio je požar u jednoj državnoj instituciji. Eksplozije su ponovo odjeknule u Kijevu oko 6:05 sati, a treći talas napada usledio je oko 7:45 sati, kada se u gradu mogao osetiti jak miris paljevine.

Situacija u drugim gradovima

Krivi Rog: pogođeno oko 10 stambenih zgrada, kuća, obrazovna ustanova i lokalna preduzeća. Troje ljudi je hospitalizovano.

Odesa: ruski dronovi pogodili civilnu infrastrukturu i stambene objekte, izazvavši više požara. Broj žrtava se utvrđuje.

Zaporožje: pogođena industrijska radionica, bez žrtava.

Kremenčuk (Poltavska oblast): pogođeno privatno preduzeće i jedna kuća; upravna zgrada oštećena zbog pada gelera.

Eksplozije su odjeknule i u Harkovu, Dnjepru i drugim gradovima, dok je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo prijavilo nove raketne udare oko 4 sati ujutru. U 6 sati proglašena je vazdušna uzbuna širom Ukrajine.

Reakcija Poljske

Poljsko vazduhoplovstvo, uz pomoć holandskih aviona F-35, podiglo je svoje borbene avione oko 5 sati ujutru radi zaštite sopstvenog vazdušnog prostora.

Obim ruskih napada

Tačan broj dronova lansiranih tokom napada još nije potvrđen, iako Rusija u pojedinim akcijama šalje i preko 500 dronova.

U jednom od prethodnih masovnih napada, 30. avgusta, lansirano je 537 dronova tipa "Šahed" i 37 raketa, pri čemu je poginula jedna osoba, a 34 su povređene.

Zastoj u mirovnim pregovorima

Kako Rusija nastavlja napade na civilne ciljeve, napredak u mirovnim pregovorima je sve sporiji.

Vladimir Putin odbija susret sa Volodimirom Zelenskim u neutralnoj zemlji, predlažući sastanak u Moskvi.

Zelenski je 5. septembra odbio taj predlog, rekavši: "On može da dođe u Kijev. Ja ne mogu u Moskvu dok je moja zemlja pod raketama, pod napadima svakog dana. Ne mogu ići u prestonicu tog teroriste."

Američki predsednik Donald Tramp je 25. avgusta izjavio da je susret malo verovatan jer Putin "ne voli" Zelenskog. Nemački kancelar Fridrih Merc 28. avgusta je prvi od zapadnih lidera otvoreno rekao da sastanka "očigledno neće biti".

(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlaneta"AKO BILO KOJE TRUPE KROČE TAMO, BIĆE LEGITIMNA META" Putin zapretio zbog odluke 26 zemalja o Ukrajini, Zelenskog opet zove u "herojsku Moskvu" (FOTO)
102 EPA Maxim Shemetov Pool.jpg
PlanetaPADA ODLUKA O UKRAJINI, "KOALICIJA VOLJNIH" ČEKA MIG BELE KUĆE! Sastanak kod Makrona, Velika Britanija sprema pomoć Kijevu i pre mirovnog sporazuma (FOTO)
britanski premijer Kir Starmer francuski predsednik Emanuel Makron ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ruski predsednik Vladimir Putin
PlanetaOVO JE DEVOJČICA ANGELINA KOJA JE ROĐENA I UBIJENA POD BOMBAMA: Priča koja kida dušu, Ukrajina u suzama (FOTO)
kijev.jpg
PlanetaPOLJSKA DIGLA BORBENE AVIONE! IMA MRTVIH I RANJENIH! Gori Ukrajina, bombardovano Zaporožje! Objavljeni stravični snimci! (FOTO/VIDEO)
rusija.png