Rusija je tokom noći između 6.i 7. septembra lansirala stotine borbenih dronova i raketa na ukrajinske gradove, pogodivši više stambenih zgrada u Kijevu, saopštili su zvaničnici.

Žrtve i povređeni

Najmanje dvoje ljudi je poginulo, među njima i dete od godinu dana, a 17 osoba je povređeno u napadima na prestonicu, izjavio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

On je dodao da je najmanje sedmoro ljudi hospitalizovano, uključujući i jednu trudnicu. U napadu je preminula i starija žena koja se nalazila u skloništu u okrugu Darnicki, mada uzrok smrti još nije potvrđen.

Tok napada

Prva upozorenja na vazdušnu opasnost stigla su oko 23:30 sati po lokalnom vremenu. Oko 3:30 sati ujutru, novinari Kijev independenta čuli su eksplozije na terenu.

Kličko je izvestio da su krhotine i geleri ruskih dronova pogodili tri višespratnice u okrugu Svjatošinski i jednu u Darnickom, izazvavši požare.

Treći sprat jedne četvorospratnice u Darnickom delimično se urušio, dok su spratovi od četvrtog do osmog jedne devetospratnice u Svjatošinskom oštećeni. Pored toga, prijavljeni su brojni požari na automobilima i u magacinima.

U Pečerskom okrugu izbio je požar u jednoj državnoj instituciji. Eksplozije su ponovo odjeknule u Kijevu oko 6:05 sati, a treći talas napada usledio je oko 7:45 sati, kada se u gradu mogao osetiti jak miris paljevine.

Situacija u drugim gradovima

Krivi Rog: pogođeno oko 10 stambenih zgrada, kuća, obrazovna ustanova i lokalna preduzeća. Troje ljudi je hospitalizovano.

Odesa: ruski dronovi pogodili civilnu infrastrukturu i stambene objekte, izazvavši više požara. Broj žrtava se utvrđuje.

Zaporožje: pogođena industrijska radionica, bez žrtava.

Kremenčuk (Poltavska oblast): pogođeno privatno preduzeće i jedna kuća; upravna zgrada oštećena zbog pada gelera.

Eksplozije su odjeknule i u Harkovu, Dnjepru i drugim gradovima, dok je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo prijavilo nove raketne udare oko 4 sati ujutru. U 6 sati proglašena je vazdušna uzbuna širom Ukrajine.

Reakcija Poljske

Poljsko vazduhoplovstvo, uz pomoć holandskih aviona F-35, podiglo je svoje borbene avione oko 5 sati ujutru radi zaštite sopstvenog vazdušnog prostora.

Obim ruskih napada

Tačan broj dronova lansiranih tokom napada još nije potvrđen, iako Rusija u pojedinim akcijama šalje i preko 500 dronova.

U jednom od prethodnih masovnih napada, 30. avgusta, lansirano je 537 dronova tipa "Šahed" i 37 raketa, pri čemu je poginula jedna osoba, a 34 su povređene.

Zastoj u mirovnim pregovorima

Kako Rusija nastavlja napade na civilne ciljeve, napredak u mirovnim pregovorima je sve sporiji.

Vladimir Putin odbija susret sa Volodimirom Zelenskim u neutralnoj zemlji, predlažući sastanak u Moskvi.

Zelenski je 5. septembra odbio taj predlog, rekavši: "On može da dođe u Kijev. Ja ne mogu u Moskvu dok je moja zemlja pod raketama, pod napadima svakog dana. Ne mogu ići u prestonicu tog teroriste."