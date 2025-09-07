NATO DIGAO BORBENE AVIONE! Kijev u plamenu, ima mrtvih i ranjenih, među njima i beba! Gori Ukrajina uzduž i popreko! (FOTO/VIDEO)
Rusija je tokom noći između 6.i 7. septembra lansirala stotine borbenih dronova i raketa na ukrajinske gradove, pogodivši više stambenih zgrada u Kijevu, saopštili su zvaničnici.
Žrtve i povređeni
Najmanje dvoje ljudi je poginulo, među njima i dete od godinu dana, a 17 osoba je povređeno u napadima na prestonicu, izjavio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.
On je dodao da je najmanje sedmoro ljudi hospitalizovano, uključujući i jednu trudnicu. U napadu je preminula i starija žena koja se nalazila u skloništu u okrugu Darnicki, mada uzrok smrti još nije potvrđen.
Tok napada
Prva upozorenja na vazdušnu opasnost stigla su oko 23:30 sati po lokalnom vremenu. Oko 3:30 sati ujutru, novinari Kijev independenta čuli su eksplozije na terenu.
Kličko je izvestio da su krhotine i geleri ruskih dronova pogodili tri višespratnice u okrugu Svjatošinski i jednu u Darnickom, izazvavši požare.
Treći sprat jedne četvorospratnice u Darnickom delimično se urušio, dok su spratovi od četvrtog do osmog jedne devetospratnice u Svjatošinskom oštećeni. Pored toga, prijavljeni su brojni požari na automobilima i u magacinima.
U Pečerskom okrugu izbio je požar u jednoj državnoj instituciji. Eksplozije su ponovo odjeknule u Kijevu oko 6:05 sati, a treći talas napada usledio je oko 7:45 sati, kada se u gradu mogao osetiti jak miris paljevine.
Situacija u drugim gradovima
Krivi Rog: pogođeno oko 10 stambenih zgrada, kuća, obrazovna ustanova i lokalna preduzeća. Troje ljudi je hospitalizovano.
Odesa: ruski dronovi pogodili civilnu infrastrukturu i stambene objekte, izazvavši više požara. Broj žrtava se utvrđuje.
Zaporožje: pogođena industrijska radionica, bez žrtava.
Kremenčuk (Poltavska oblast): pogođeno privatno preduzeće i jedna kuća; upravna zgrada oštećena zbog pada gelera.
Eksplozije su odjeknule i u Harkovu, Dnjepru i drugim gradovima, dok je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo prijavilo nove raketne udare oko 4 sati ujutru. U 6 sati proglašena je vazdušna uzbuna širom Ukrajine.
Reakcija Poljske
Poljsko vazduhoplovstvo, uz pomoć holandskih aviona F-35, podiglo je svoje borbene avione oko 5 sati ujutru radi zaštite sopstvenog vazdušnog prostora.
Obim ruskih napada
Tačan broj dronova lansiranih tokom napada još nije potvrđen, iako Rusija u pojedinim akcijama šalje i preko 500 dronova.
U jednom od prethodnih masovnih napada, 30. avgusta, lansirano je 537 dronova tipa "Šahed" i 37 raketa, pri čemu je poginula jedna osoba, a 34 su povređene.
Zastoj u mirovnim pregovorima
Kako Rusija nastavlja napade na civilne ciljeve, napredak u mirovnim pregovorima je sve sporiji.
Vladimir Putin odbija susret sa Volodimirom Zelenskim u neutralnoj zemlji, predlažući sastanak u Moskvi.
Zelenski je 5. septembra odbio taj predlog, rekavši: "On može da dođe u Kijev. Ja ne mogu u Moskvu dok je moja zemlja pod raketama, pod napadima svakog dana. Ne mogu ići u prestonicu tog teroriste."
Američki predsednik Donald Tramp je 25. avgusta izjavio da je susret malo verovatan jer Putin "ne voli" Zelenskog. Nemački kancelar Fridrih Merc 28. avgusta je prvi od zapadnih lidera otvoreno rekao da sastanka "očigledno neće biti".
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)