Slušaj vest

Helikopter se srušio u ruralnom delu Minesote i zapalio u subotu popodne, pri čemu su svi putnici poginuli, saopštili su zvaničnici.

Helikopter "Robinson R66" pao je oko 14:45 sati u Lejkvilu, zapadno od aerodroma Erlejk, otprilike osam minuta nakon poletanja sa aerodroma Skaj Park u Lidiji, prema navodima policije Lejkvila i podacima o letu.

1/5 Vidi galeriju Pao helikopter u Mineapolisu, nema preživelih Foto: screenshot X/JamalibnAmin

- Preliminarne informacije govore da je helikopter pao pod nepoznatim okolnostima i da je nakon udara izbio požar - navela je Nacionalna uprava za bezbednost saobraćaja (NTSB).

Policija je saopštila da na mestu nesreće nije bilo preživelih, ali još nije potvrđeno koliko je osoba bilo u letelici.

Let i pad

Helikopter sa jednim motorom, koji može da preveze pilota i do četiri putnika, bio je na putu ka aerodromu Erlejk nakon što je poleteo oko 14:35 sati, prema podacima FlightAware.

Letelica je dostigla maksimalnu visinu od 2.000 stopa pre nego što je pala u zabačenom području blizu Highway Avenue i 219th Street West, oko 40 kilometara južno od Mineapolisa. Policija je potvrdila da niko drugi nije povređen.

Istraga je u toku

Identitet putnika još nije objavljen. Nacionalna uprava za bezbednost saobraćaja (NTSB) je saopštila da je njihov istražitelj na putu ka mestu nesreće i da se očekuje da stigne u nedelju popodne.