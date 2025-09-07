PAO HELIKOPTER, SVI PUTNICI POGINULI! Stravična tragedija blizu aerodroma u Mineapolisu! (FOTO/VIDEO)
Helikopter se srušio u ruralnom delu Minesote i zapalio u subotu popodne, pri čemu su svi putnici poginuli, saopštili su zvaničnici.
Helikopter "Robinson R66" pao je oko 14:45 sati u Lejkvilu, zapadno od aerodroma Erlejk, otprilike osam minuta nakon poletanja sa aerodroma Skaj Park u Lidiji, prema navodima policije Lejkvila i podacima o letu.
- Preliminarne informacije govore da je helikopter pao pod nepoznatim okolnostima i da je nakon udara izbio požar - navela je Nacionalna uprava za bezbednost saobraćaja (NTSB).
Policija je saopštila da na mestu nesreće nije bilo preživelih, ali još nije potvrđeno koliko je osoba bilo u letelici.
Let i pad
Helikopter sa jednim motorom, koji može da preveze pilota i do četiri putnika, bio je na putu ka aerodromu Erlejk nakon što je poleteo oko 14:35 sati, prema podacima FlightAware.
Letelica je dostigla maksimalnu visinu od 2.000 stopa pre nego što je pala u zabačenom području blizu Highway Avenue i 219th Street West, oko 40 kilometara južno od Mineapolisa. Policija je potvrdila da niko drugi nije povređen.
Istraga je u toku
Identitet putnika još nije objavljen. Nacionalna uprava za bezbednost saobraćaja (NTSB) je saopštila da je njihov istražitelj na putu ka mestu nesreće i da se očekuje da stigne u nedelju popodne.
NTSB i Savezna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) vode istragu o nesreći.
(Kurir.rs/The New York Post/Preneo: V.M.)