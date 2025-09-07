Slušaj vest

Ukrajinski dronovi navodno su tokom noći između 6. i 7. septembra pogodili veliku rafineriju nafte u ruskom regionu Krasnodarski kraj, preneli su ruski Telegram kanali.

Veliki požar u rafineriji

Telegram kanal Exilenova+, pozivajući se na izjave meštana, izvestio je o velikom požaru u rafineriji Iljski oko 2:15 sati ujutru. Fotografije i video snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju ogroman plamen koji se uzdiže iz rafinerije.

1/5 Vidi galeriju Ukrajinci pogodili rusku rafineriju nafte Iljski u Krasnodarskom kraju Foto: screenshot X/wartranslated

Zvaničnici regiona saopštili su da je u rafineriji došlo do požara u tehnološkoj radionici, dodajući da žrtava nema.

Nema zvanične potvrde iz Kijeva i Moskve

Kijev independent nije mogao da potvrdi ove izveštaje niti tvrdnje ruskih zvaničnika. Ukrajinska vojska još se nije oglasila o napadu.

Ciljanje energetskih objekata

Ukrajinaje poslednjih meseci pojačala napade na ruske energetske objekte, posebno rafinerije i skladišta goriva, u pokušaju da smanji sredstva kojima Moskva finansira rat.

Rafinerija Iljskinalazi se oko 500 kilometara od ukrajinske teritorije pod kontrolom Kijeva i jedna je od najvećih u južnoj Rusiji, sa godišnjom proizvodnjom od preko šest miliona tona goriva.

Raniji napadi Kijev je ranije više puta gađao ovu rafineriju, poslednji put 7. jula, kada je dron pogodio jednu od tehnoloških radionica, potvrdio je izvor iz ukrajinske vojno-obaveštajne službe (HUR).

Povećan broj udara u Krasnodarskom kraju

Krasnodarski kraj, strateški region na obali Crnog mora, sve češće je meta napada ukrajinskih dronova, jer Kijev širi domet svojih udara duboko u ruskoj teritoriji.