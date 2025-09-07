GORI JEDNA OD NAJVEĆIH RUSKIH RAFINERIJA! Ukrajinci izveli brutalan napad na postrojenje?! Nebo crveno od plamena! (FOTO/VIDEO)
Ukrajinski dronovi navodno su tokom noći između 6. i 7. septembra pogodili veliku rafineriju nafte u ruskom regionu Krasnodarski kraj, preneli su ruski Telegram kanali.
Veliki požar u rafineriji
Telegram kanal Exilenova+, pozivajući se na izjave meštana, izvestio je o velikom požaru u rafineriji Iljski oko 2:15 sati ujutru. Fotografije i video snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju ogroman plamen koji se uzdiže iz rafinerije.
Zvaničnici regiona saopštili su da je u rafineriji došlo do požara u tehnološkoj radionici, dodajući da žrtava nema.
Nema zvanične potvrde iz Kijeva i Moskve
Kijev independent nije mogao da potvrdi ove izveštaje niti tvrdnje ruskih zvaničnika. Ukrajinska vojska još se nije oglasila o napadu.
Ciljanje energetskih objekata
Ukrajinaje poslednjih meseci pojačala napade na ruske energetske objekte, posebno rafinerije i skladišta goriva, u pokušaju da smanji sredstva kojima Moskva finansira rat.
Rafinerija Iljskinalazi se oko 500 kilometara od ukrajinske teritorije pod kontrolom Kijeva i jedna je od najvećih u južnoj Rusiji, sa godišnjom proizvodnjom od preko šest miliona tona goriva.
Raniji napadi
Kijev je ranije više puta gađao ovu rafineriju, poslednji put 7. jula, kada je dron pogodio jednu od tehnoloških radionica, potvrdio je izvor iz ukrajinske vojno-obaveštajne službe (HUR).
Povećan broj udara u Krasnodarskom kraju
Krasnodarski kraj, strateški region na obali Crnog mora, sve češće je meta napada ukrajinskih dronova, jer Kijev širi domet svojih udara duboko u ruskoj teritoriji.
Samo u avgustu, Ukrajina je pogodila najmanje 12 rafinerija, onesposobivši kapacitete koji čine preko 17% nacionalne prerade nafte, odnosno 1,1 milion barela dnevno.
