U jednom od najvećih noćnih napada od početka rata, Rusija je lansirala 805 dronova i 13 raketa na Ukrajinu, saopštilo je ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo u nedelju.

Poginuli i ranjeni u Kijevu zgradi Kabineta ministara - prvom potvrđenom udaru na sedište ukrajinske vlade od početka rata. U napadu su poginule jedna žena i beba u Kijevu , ranjeno je na desetine ljudi i izbio je požar u- prvom potvrđenom udaru na sedište ukrajinske vlade od početka rata.

U okrugu Svjatošin delimično je uništena devetospratnica, između 4. i 8. sprata, pri čemu su poginuli majka i njeno dete, a 18 osoba je ranjeno. Još jedna šesnaestospratnica, dva stambena bloka, automobili i magacini takođe su izgoreli posle udara krhotina.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je da su spasioci i lekari radili celu noć.

- Među mrtvima su majka i njena beba. Ovo je cena ruskog terora - rekao je Kličko.

Ubrzo potom, kako je sunce izlazilo, gusti crni dim uzdizao se iz pravca Vrhovne rade i Kabineta ministara, nedaleko od mesta gde obično boravi predsednik Volodimir Zelenski.

Premijerka Ukrajine Julija Sviridenko potvrdila je napad i nazvala ga prvim udarom na zgradu vlade tokom rata punog obima.

- Obnovićemo zgrade. Ali izgubljeni životi ne mogu se vratiti. Svet mora da reaguje ne samo rečima, već i delima. Ukrajini su potrebne nove sankcije protiv ruske nafte i gasa i više oružja da zaustavimo teror - rekal je ona.

Naneta velika šteta širom Ukrajine

Napada je bilo i van prestonice, u Odesi je troje ljudi povređeno, izbio je požar u soliteru, magacinu i sportskoj hali. U Dnjepru i Krivom Rogu četvoro povređenih nakon što su rakete i dronovi pogodili infrastrukturu, preduzeća i kuće.

Dejstvovala ukrajinska PVO

Ukrajinska vojska je presrela ili onesposobila 751 metu, uključujući 747 dronova tipa "Šahed" i četiri krstareće rakete Iskander-K. Ipak, rakete i dronovi pogodili su 37 lokacija širom zemlje, izazvavši požare i uništivši stambene i administrativne zgrade.

Ovaj napad pokazuje sve veću zavisnost Rusije od dronova u vazdušnoj kampanji, pri čemu Moskva pokušava da preoptereti ukrajinsku PVO i gađa i civilne ciljeve.

