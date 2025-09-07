Slušaj vest

U trenutku urušavanja, u prodavnici se nalazilo 26 ljudi - kupaca i osoblja, a tačan uzrok urušavanja još nije poznat, javlja Štern.

Prema rečima portparola policije, spasioci su pozvani u supermarket u Lauringenu, blizu grada Valdshut-Tingen na švajcarskoj granici, juče oko 17.40 časova.

Zgrada je nakon urušavanja krova evakuisana, piše Tanjug.

