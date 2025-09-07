Slušaj vest

Ukrajinaje objavila da je izvela novi napad na strateški važan naftovod Družba u ruskoj regiji Brjansk, pri čemu je, kako tvrde, nastala "sveobuhvatna šteta od požara".

Potvrda iz Kijeva

Informaciju je potvrdio Robert Brovdi "Mađar", komandant ukrajinskih bespilotnih snaga. Naftovod Družba snabdeva Mađarsku i Slovačku, članice Evropske unije, koje i dalje kupuju rusku naftu uprkos zajedničkoj politici EU o prekidu veza sa ruskim energetskim sektorom.

1/4 Vidi galeriju Ukrajinci pogodili naftovod Družba u Rusiji. Ovim naftovodom se vrši snabdevanje Slovačke i Mađarske. Foto: screenshot X/nexta_tv

Ukrajina ističe da su napadi na rusku naftnu infrastrukturu usmereni na potkopavanje finansiranja ratnih napora Moskve.

Rusija još nije komentarisala, ali potvrđuje drugi incident

Tvrdnje Brovdija još nisu nezavisno potvrđene, a Moskva se još nije oglasila povodom navodnog napada na Družbu. Međutim, ruske vlasti su izvestile o odvojenom incidentu - požaru u rafineriji nafte Iljski u Krasnodarskom kraju.

Administracija te južne ruske regije saopštila je da je požar brzo stavljen pod kontrolu.

- Jedna od procesnih jedinica se zapalila. Požar, koji je zahvatio nekoliko kvadratnih metara, brzo je ugašen - navodi se u službenom saopštenju.

Dodaju da u incidentu nije bilo žrtava i da vatrogasne i spasilačke ekipe, kao i specijalne i hitne službe, rade na mestu događaja. Osoblje rafinerije evakuisano je u skloništa.

Reakcija Donalda Trampa i Viktora Orbana

Podsećamo, nakon što je u ranijim napadima privremeno bio onesposobljen naftovod Družba, američki predsednik Donald Tramp je bio frustriran. Mađarski premijer Viktor Orban podelio je tada rukom pisanu poruku Trampa u privatnoj Fejsbuk grupi.

Orban se u pismu požalio Trampu na napade na Družbu i njihov uticaj na mađarsku energetsku bezbednost. Ukrajina je navela da naftovod snabdeva i ruske snage, zbog čega je postao legitimna vojna meta.

- Viktore, ne sviđa mi se ovo. Jako sam ljut zbog toga. Reci Slovačkoj. Ti si moj veliki prijatelj - napisao je Tramp.

Poruku je na društvenoj mreži Iks podelio Andras Laslo, mađarski poslanik u Evropskom parlamentu iz Orbanove stranke Fides, naglašavajući da napad potkopava energetsku bezbednost dve članice EU i NATO.