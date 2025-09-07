Slušaj vest

Emerson je bio van dužnosti u kokpitu aviona kompanije Aljaska erlajns kada je pilotima rekao: "Nisam dobro" pre nego što je pokušao da ugasi motor u vazduhu, pokazuju sudski dokumenti.

Policija je takođe saopštila da je Emerson uzimao "magične pečurke" i da se borio sa depresijom u vreme incidenta.

Prema sporazumu o priznanju krivice, tužioci bi mogli da traže jednogodišnju zatvorsku kaznu, iako se očekuje da će njegovi advokati nastojati da izbegnu dodatnu robiju.

U slučaju pred državnim sudom u Oregonu, bivši pilot se izjasnio krivim za ugrožavanje prvog stepena iz nebrige i ugrožavanje leta avionom prvog stepena. Osuđen je na 50 dana zatvora (koje je već odslužio), pet godina uslovne kazne, 664 sata društveno korisnog rada (osam sati za svaku osobu u opasnosti) i 60.659 dolara odštete, izveštava CBS njuz.

- Ono što je Džozef Emerson uradio bilo je nepromišljeno, sebično i kriminalno - rekao je zamenik okružnog tužioca okruga Maltnoma, Erik Pikard.

- Moramo da se setimo koliko je blizu bio uništenja života ne samo 84 putnika na letu 2059, već i svih njihovih porodica i prijatelja.

Na sudu je Emerson priznao da nije mogao da percipira stvarnost nakon konzumiranja pečuraka, ali je dodao: "To ne znači da je ono što sam uradio ispravno. Ovo teško iskustvo me je učinilo boljim ocem, boljim mužem, boljim članom zajednice. Danas mogu biti otac kakav nisam mogao biti kada sam koristio alkohol da bih se nosio sa životom."

Incident se dogodio 22. oktobra 2023. godine, tokom leta iz Evereta, Vašington, za San Francisko, Kalifornija, sa 80 putnika u avionu. Let je preusmeren u Portland, Oregon.

Dokumenti koje je podnelo tužilaštvo navode da je pilot morao fizički da obuzda Emersona dok nije prestao da se opire i dok nije izbačen iz kokpita. Čitav incident je trajao oko 90 sekundi.

Nakon što je savladan, Emerson je rekao stjuardesama: "Morate mi odmah staviti lisice ili će biti loše", a kasnije je pokušao da dohvati ručku za izlaz u slučaju nužde tokom sletanja, navodi se u dokumentima. Jedan stjuard je istražiteljima rekao da je Emerson rekao: "Sve sam uništio" i da je "pokušao da ubije sve".

Emerson može da odradi polovinu svojih sati društveno korisnog rada u organizaciji „Klir Skajs Ahed“, nevladinoj organizaciji za zdravlje pilota koju je osnovao sa suprugom nakon hapšenja. Pored toga, mora da prođe procenu na droge i alkohol, da se uzdrži od upotrebe lekova koji se izdaju bez recepta i da se drži najmanje 7,6 metara od aviona u radu bez dozvole službenika za uslovni otpust, izveštava CBS.

Izricanje kazne zakazano je za 17. novembar.