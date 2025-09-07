Slušaj vest

Vatikanje danas preplavljen mnoštvom vernika koji su pohrlili na Trg Svetog Petra kako bi prisustvovali kanonizaciji italijanskog tinejdžera Karla Akutisa, poznatog i kao "Božji influenser". Njega je papa Lav XIVi zvanično proglasio svetim.

Milioni ljudi veruju da su se posle smrti dečaka Karla Akutisa (15)dešavala čuda brojnim ljudima i vernicima. On je danas proglašen za novog sveca Rimokatoličke crkve.

Osam vekova od smrti Svetog Franje Asiškog, grad Asisi u Umbriji bio je sinonim za ovog siromašnog propovednika iz bogate trgovačke porodice, koji se odrekao bogatstva zarad vere u Hrista, piše Dejli mejl.

Popularnost Svetog Franje Asiškog je nadmašena

Hodočasnici i danas dolaze da se mole pored njegove grobnice u bazilici i obiđu znamenitosti poput Crkve odricanja. Ipak, legenda o Franji Asiškom više nije najveća atrakcija grada Asisija.

Njegovu popularnost nadmašio je dečak svetac u gradu sa kaldrmisanim ulicama, a to je Karlo Akutis, koji je živeo svega 15 godina i koji je juče kanonizovan kao prvikatolički svetac milenijalac.

- Kad sam dolazio ovde, možda hiljadu ili dve hiljade ljudi posećivalo je ovaj trg svake godine. Znate li koliko je došlo prošle godine? Milion ili više. Svi su ranije dolazili da vide Franju, ali sada dolazi mlađa publika zbog Karla. U vreme kada društvo ima mnogo problema, on je njihov kompas - rekao je nadbiskup Asisija, Domeniko Sorentino.

"Rok zvezda" rimokatoličanstva

Sa svojim mladalačkim izgledom, Karlo je nazvan "Rok zvezdom rimokatoličanstva". Njegovo telo je izloženo u Crkvi Santa Marija Mađore u staklenom sarkofagu, lebdeći u vazduhu, tako da izgleda kao da se uzdiže ka nebu.

Njegovo telo, čak i nakon 13 godina od smrti, nije se raspalo.

Obučen u sportskom duksu, u plavim farmerkama i sa najk patikama izgleda kao voštana figura iz muzeja Madam Tiso. Posetioci prilaze, kleče, ljube staklo i ostavljaju molitve.

Mladi pronalaze inspiraciju u Karlu

- Povezujem se sa njim jer je bio normalan, baš kao mi - rekla je Matilda Kalaga (17) iz Poljske.

Suveniri sa njegovim likom prodaju se širom Asisija, od figurica i magneta do torbi i božićnih ukrasa.

- Karlo je učinio da opet bude moderno biti katolik! - rekla je Britanka, Gven Vajzman.

Kontroverze unutar Crkve

Međutim, neki unutar Rimokatoličke crkve ne dele entuzijazam povodom kanonizacije Karla, tvrdeći da je ubrzana kako bi se približila mlađim generacijama koje su napustile crkvu zbog skandala sa seksualnim zlostavljanjem.

Kritičari ukazuju da je Karlova kanonizacija trajala izuzetno kratko, svega deset godina od smrti do proglašenja svecem, dok su drugi kandidati čekali decenijama, pa i vekovima.

Digitalni pionir

Karlo je kreirao sopstveni sajt o 136 takozvanih euharistijskih čuda - neobjašnjivih događaja gde hleb i vino prelaze u krv ili meso. Neki kritičari tvrde da je njegova interpretacija bila nedovoljno tačna.

- Karlo je pionir. Fascinirala me je kratkoća njegovog života i intenzitet njegove duhovnosti, kao i sposobnost da angažuje svoje vršnjake - rekao je Nikola Gori.

Izvanredan život uprkos mladosti

Karlo je od malih nogu pokazivao hrišćanske vrline: pomagao siromašnima, branio maltretirane, izbegavao alkohol i droge, i koristio računare u dobrotvorne svrhe.

- Bio je prijatelj svih - Jevreja, muslimana, svih. Bio je vrlo pametan i otvoren - rekla je njegova majka Antonija.

Iako je imao uobičajene tinejdžerske navike, poput ljubavi prema komediji i automobilima, njegova posvećenost dobrim delima bila je izvanredna.

Čuda koja ga vode ka svetosti

Karlo je proglašen svetim nakon dva navodna čuda:

Mateus Viana, četvorogodišnji dečak iz Brazila sa problemom oko pankreasa, ozdravio je posle molitve pred delićem Karlove odeće.

Valerija Valverde, 21-godišnja studentkinja iz Kostarike, preživela je teške povrede glave posle pada sa bicikla, pošto se njena majka molila na Karlovom grobu.

Njegove relikvije, uključujući pramenove kose, delove odeće, putuju po svetu i odnete su već u 24 zemlje.

Nasleđe Karla Akutisa

Škole i crkve širom sveta nose njegovo ime, uključujući Volvertempton, Rankorn i Mučenik Tajdfil. Iako je živeo samo 15 godina, Karlo je postao fenomen koji inspiriše mlade generacije.