NEMAČKA VOJSKA UŠLA U LITVANIJU! Uzbuna u ruskim redovima! Stigao konvoj sa više od 1.000 vojnih vozila! (VIDEO)
Više od 1000 nemačkih vojnih vozila stiglo je u Litvanijuradi velikih vežbi na istočnom krilu NATOsaveza, javila je nemačka agencija dpa u subotu.
Transport i konvoj
Sa dva teretna broda prevezeni su borbena vozila, oklopna vozila, vojni kamioni i druga oprema, zajedno sa osobljem, iz nemačke luke Rostok preko Baltičkog mora do Litvanije, članice EU i NATO saveza.
Po pristizanju u luku Klaipedu, konvoj 37. oklopne pešadijske brigade uputio se prema Pabradeu i drugim litvanskim vojnim bazama, saopštio je portparol nemačke vojske, Bundesvera.
Vežbe Kvadriga 2025
U Litvaniji, vojska i vozila učestvovaće u opsežnim vežbama Kvadriga 2025, fokusiranim na zaštitu baltičke regije u kriznim i ratnim uslovima. Litvanija će postati centar vojne prisutnosti Bundesvera narednih godina, ističe dpa.
Nemački odgovor na rusku agresiju
Kao odgovor na promene bezbednosne situacije u Evropi i agresivno ponašanje Rusije, uspostavlja se 45. oklopna brigada "Litvanija", koja bi trebalo da bude potpuno operativna do 2027. godine i da broji oko 5.000 vojnika.
Litvanija se graniči sa ruskom enklavom Kalinjingrad i ruskom saveznicom Belorusijom, što region čini strateški osetljivim.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr/Preneo: V.M.)