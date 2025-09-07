Slušaj vest

Više od 1000 nemačkih vojnih vozila stiglo je u Litvanijuradi velikih vežbi na istočnom krilu NATOsaveza, javila je nemačka agencija dpa u subotu.

Nemačka vojska na vojnim vežbama u Litvaniji. Stiglo je više od 1.000 vojnih i borbenih vozila Bundesvera, kao i veliki broj nemačkih vojnika. Foto: JENS BUTTNER / AFP / Profimedia, Jens Büttner/DPA, Jens Büttner/DPA

Transport i konvoj

Sa dva teretna broda prevezeni su borbena vozila, oklopna vozila, vojni kamioni i druga oprema, zajedno sa osobljem, iz nemačke luke Rostok preko Baltičkog mora do Litvanije, članice EU i NATO saveza.

Po pristizanju u luku Klaipedu, konvoj 37. oklopne pešadijske brigade uputio se prema Pabradeu i drugim litvanskim vojnim bazama, saopštio je portparol nemačke vojske, Bundesvera.

Vežbe Kvadriga 2025

U Litvaniji, vojska i vozila učestvovaće u opsežnim vežbama Kvadriga 2025, fokusiranim na zaštitu baltičke regije u kriznim i ratnim uslovima. Litvanija će postati centar vojne prisutnosti Bundesvera narednih godina, ističe dpa.

Nemački odgovor na rusku agresiju

Kao odgovor na promene bezbednosne situacije u Evropi i agresivno ponašanje Rusije, uspostavlja se 45. oklopna brigada "Litvanija", koja bi trebalo da bude potpuno operativna do 2027. godine i da broji oko 5.000 vojnika.

Litvanija se graniči sa ruskom enklavom Kalinjingrad i ruskom saveznicom Belorusijom, što region čini strateški osetljivim.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr/Preneo: V.M.)

