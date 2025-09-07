Slušaj vest

Kako pišu RIA Novosti, lider Čečenije, Ramzan Kadirov, izjavio je u intervjuu za ovaj ruski medij da sebe ne smatra pristalicom zaustavljanja borbenih dejstava u zoni sukoba u Ukrajini.

Prekid borbi nije dobar za Rusiju

Prema njegovim rečima, prekid borbi u ovom trenutku nije povoljan za Rusiju.

Ramzan Kadirov Foto: Evgenia Novozhenina/Pool Reuters, AP/Maxim Shemetov, Tatiana Barybina / AFP / Profimedia

- Ja uopšte nisam pristalica zaustavljanja borbenih dejstava u sadašnjim okolnostima u zoni. Smatram da nam prekid borbi sada nije u interesu - rekao je Kadirov, odgovarajući na pitanje pod kojim uslovima bi rat mogao da se završi.

Uslov za mir po Kadirovu

Kadirov je naglasio da su ruski ciljevi i zadaci u Ukrajini postavljeni radi garantovanja bezbednosti cele Rusije.

- Mir na našim granicama moguć je samo onda kada Ukrajina postane region ili okrug Rusije - istakao je lider Čečenije.

(Kurir.rs/RIA Novosti/Preneo: V.M.)

