Kako pišu RIA Novosti, lider Čečenije, Ramzan Kadirov, izjavio je u intervjuu za ovaj ruski medij da sebe ne smatra pristalicom zaustavljanja borbenih dejstava u zoni sukoba u Ukrajini.

Prekid borbi nije dobar za Rusiju

Prema njegovim rečima, prekid borbi u ovom trenutku nije povoljan za Rusiju.

- Ja uopšte nisam pristalica zaustavljanja borbenih dejstava u sadašnjim okolnostima u zoni. Smatram da nam prekid borbi sada nije u interesu - rekao je Kadirov, odgovarajući na pitanje pod kojim uslovima bi rat mogao da se završi.

Uslov za mir po Kadirovu

Kadirov je naglasio da su ruski ciljevi i zadaci u Ukrajini postavljeni radi garantovanja bezbednosti cele Rusije.