OGLASIO SE ČEČENSKI VOĐA KADIROV: Prekid borbi nije dobar za Rusiju, OVO je uslov za mir
Kako pišu RIA Novosti, lider Čečenije, Ramzan Kadirov, izjavio je u intervjuu za ovaj ruski medij da sebe ne smatra pristalicom zaustavljanja borbenih dejstava u zoni sukoba u Ukrajini.
Prekid borbi nije dobar za Rusiju
Prema njegovim rečima, prekid borbi u ovom trenutku nije povoljan za Rusiju.
- Ja uopšte nisam pristalica zaustavljanja borbenih dejstava u sadašnjim okolnostima u zoni. Smatram da nam prekid borbi sada nije u interesu - rekao je Kadirov, odgovarajući na pitanje pod kojim uslovima bi rat mogao da se završi.
Uslov za mir po Kadirovu
Kadirov je naglasio da su ruski ciljevi i zadaci u Ukrajini postavljeni radi garantovanja bezbednosti cele Rusije.
- Mir na našim granicama moguć je samo onda kada Ukrajina postane region ili okrug Rusije - istakao je lider Čečenije.
(Kurir.rs/RIA Novosti/Preneo: V.M.)