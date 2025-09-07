Slušaj vest

Brigadni general izraelske vojske Ela Šado Šehtman, donedavna savetnica načelnika Generalštaba za rodna pitanja, govorila je za list Ynet o promenama u vojsci u kojima je i sama imala udela, uključujući i borbu protiv seksualnog uznemiravanja, integraciju transrodnih vojnika i unapređenje položaja žena vojnika, piše Ynet.

O završetku mandata

- Odlazim sa velikim osećajem zadovoljstva. Ono što sam želela da promenim, promenila sam. Ali potrebe nikada ne prestaju. Uvek ima još zadataka - kaže Šehtman.

Biografija i privatni život

- Rođena sam i odrasla u Afuli, kao treće od četvoro dece, u toplom i domu punom podrške. Roditelji su nas učili da volimo zemlju i ljude, da dajemo sve od sebe i da snove ostvarujemo kroz naporan rad. Završila sam biologiju i muziku. Sviram alt saksofon i flautu, a i danas vikendom sviram sa ćerkom, ona svira klavir i gitaru i divno peva - kaže Ela.

Vojna karijera - od orkestra do Generalštaba

- Kada sam se prijavila, raspoređena sam u orkestar IDF-a, ali sam želela da budem komandir voda. Posle obuke postala sam komandir, a zatim sam napredovala do komandanta "Magala". Godine 2021. postala sam savetnica za rodna pitanja načelnika Generalštaba - ističe Šehtmanova.

Strategija rodne ravnopravnosti

- Jedan od ciljeva bio mi je da napišem strategiju rodne ravnopravnosti Generalštaba, koja bi bila svojevrsni kompas. Želela sam da maksimalno iskoristimo ljudski potencijal, uključujući žene, i time povećamo operativnu efikasnost vojske - ističe ona.

Borba protiv seksualnog uznemiravanja

- Na početku mandata izbila je afera sa pukovnikom Danom Šaronijem, koji je tajno snimao devojke vojnike. Bio je to šok za vojsku. Brinuli smo o žrtvama kroz centar "Mahut", a istovremeno smo proširili kapacitete da gonimo počinioce - kaže Ela.

Na pitanje o povećanom broju prijava za uznemiravanje, ona kaže da "to zapravo pokazuje veće poverenje u sistem. Komandiri sarađuju, a objavili smo doktrinu o zaštiti i sproveli obuke kako bi se stvorilo okruženje s mnogo više međusobnog poštovanja."

Incidenti u pritvorima

Kada su rezervistkinje prijavile uznemiravanje od strane zatočenih militanata u Sde Teimanu, preduzeti su "značajni koraci" da se spreči kontakt, a počinioci su strogo sankcionisani.

Transrodni vojnici i roditeljstvo

- Rodna tranzicija je kompleksan proces, ali mi obezbeđujemo potrebnu podršku regrutima. Takođe, pet godina radi centar "Mecapim" za pitanja roditeljstva, od problema sa plodnošću do samohranog roditeljstva. IDF je razumeo da balans između roditeljstva i službe traži posebna rešenja.

Porodica i obrazovanje

- Nikada nisam tražila ustupke. Udala sam se sa 27 godina, a sa 29 već bila na komandnoj poziciji. Imam četiri deteta, a moj muž Naor je stub porodice. Iako sam često bila odsutna, naučila sam da budem značajan roditelj i izdaleka.

- Nisam osećala da pol utiče na moju karijeru. Moje odluke su uvek bile profesionalne.

- Danas žene prolaze selekciju i za izviđačke jedinice. Na terenu srećem izuzetne, motivisane žene borce, što me ispunjava ponosom - kaže Ela.

Uloga žena u ratu

- Njihova moć se nije pojavila iznenada 7. oktobra, već je rezultat procesa poslednjih godina. Sada i javnost vidi koliko žene doprinose operativnoj efikasnosti IDF-a. Odmah posle 7. oktobra osnovala sam sistem "Le’maanam", da dostavljamo vesti porodicama žrtava. Smatrala sam da je to sveta misija - ističe Šehtman.