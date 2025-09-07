Slušaj vest

Dete je pronađeno u stanju teškog zanemarivanja i oduzeto je roditeljima nakon što je policija primila anonimnu dojavu o njenom stanju, prenosi brazilski novinski portal "Universo Online".

Devojčica nikada nije išla u školu, nije primila nijednu vakcinu i nije znala da govori, što je navelo vlasti da je spasu iz porodične kuće u gradu Sorokaba u državi Sao Paulo.

Što se tiče stanja u kojem je šestogodišnja devojčica pronađena, savetnica za zaštitu dece, Ligija Gera, izjavila je: "Devojčica je bila veoma apatična i zadivljena svime što je videla."

Dodala je da joj je kosa bila "zamršena" i da je izgledalo "kao da nikada nije oprana".

Prema rečima Gere, devojčica tog dana nije ništa jela, a policija je potvrdila da se hranila isključivo tečnom hranom. Navodno je sa savetnicima i policajcima komunicirala isključivo putem zvukova.

Nakon što je oduzeta roditeljima, šestogodišnjakinja je prevezena u bolnicu na lekarski pregled, a potom je smeštena u dečji dom.

Njeni roditelji su uhapšeni i optuženi za nezakonito pritvaranje, a trenutno se nalaze u policijskom pritvoru.

Prema rečima šefice policije Renate Zanin, "majka ne shvata težinu situacije". Takođe, dodala je da je majka tokom ispitivanja "izbegavala konkretne odgovore" i "nije pokazivala nimalo kajanja".