Surfer Merkjuri Psilakis (57) poznatiji kao "Merk" nastradao je u subotu ujutro, kada ga je na plaži Di Vaj, u severnom predgrađu Sidneja, napala velika bela ajkula.

Uprkos smrtonosnoj opasnosti, Psilakis je poslednje trenutke proveo upozoravajući svoje prijatelje i pokušavajući da ih pošalje na sigurno mesto.

Napad iznenađenja

Prema svedočenju njegovog bliskog prijatelja Tobija Martina, bivšeg profesionalnog surfera, ajkula je napala iznenada.

- Bio je na začelju grupe, još uvek pokušavajući da okupi sve, kada ga je ajkula napala. Došla je s leđa, izronila i pala pravo na njega. Sve se desilo toliko brzo - rekao je Martin za Dejli telegraf.

Ajkula je presekla Psilakisovu dasku na pola i otkinula mu obe noge. Surferi su uspeli da izvuku njegovo telo na 100 metara do obale, piše Dejli mejl.

1/8 Vidi galeriju U napadu ajkule na plaži Long Rif kod Sidneja poginuo je iskusni surfer star 57 godina. U toku je istraga i utvrđivanje okolnosti napada, kao i koja vrsta morskog psa je u pitanju. Sve plaže u regiji su zatvorene za javnost do daljnjeg. Foto: EPA Dean Lewins, Mark Baker/AP, DEAN LEWINS/AAP

Scena užasa

Očevici su opisali ajkulu kao "ogromnu".

- Video sam peraje i rep, razmak je bio oko četiri metra. Izgledalo je kao ajkula dugačka šest metara - rekao je jedan od njih, Mark Morgental.

Posmatrači na plaži gledali su u šoku dok su surferi donosili Psilakisove ostatke, pokušavajući da dasakama zaklone scenu užasa.

Reakcija spasilačkih službi

Policija i spasioci brzo su obišli plaže Di Vaj i Long Rif kako bi upozorili ljude u vodi. Policajac Džon Dankan pohvalio je hrabre surfere koji su pokušali da pomognu, ali je naglasio da "ništa nije moglo da ga spase" zbog "katastrofalnih povreda".

1/5 Vidi galeriju Bela ajkula Foto: Shutterstock, Profimedia, Mediadrumimages/Dave Caravias / Media Drum World / Profimedia

Porodica i zajednica u šoku

Psilakis je iza sebe ostavio suprugu Mariju i malu ćerku. Njegov brat blizanac Majk tog jutra je prisustvovao juniorskom takmičenju u surfovanju na Long Rifu i gledao ga kako ulazi u vodu.

Premijer Novog Južnog Velsa Kris Mins opisao je tragediju kao "strašnu nesreću" i istakao da su "napadi ajkula retki, ali da ostavljaju dubok trag, posebno u jako povezanoj surferskoj zajednici".

Mere protiv ajkula

U pitanju je prvi smrtonosni napad u Di Vaju od 1934. godine. Na plažama između Njukasla i Volongonga nedavno su postavljene mreže protiv ajkula, dok su na pojedinim mestima raspoređeni i "pametni" mamci i dronovi za nadzor.

Posle napada, dva dodatna mamca postavljena su između Di Vaja i Long Rifa, dok obe plaže ostaju zatvorene do daljnjeg.

Stručnjak za ajkule, profesor Deril Mekfi, naglasio je da broj napada u Australijiostaje stabilan već decenijama.

U nedelju je glavna državna organizacija za spasavanje na vodi, Surf Life Saving NSW, angažovala dronove i helikopter kako bi nadzirala područje u potrazi za ajkulom, saopštilo je Odeljenje za primarnu industriju i regionalni razvoj Novog Južnog Velsa (DPIRD).

SMART bubnjevi obaveštavaju kad se ajkula zakači na udicu sa mamcem

Postavljeno je i više takozvanih SMART bubnjeva, koji koriste satelitsku tehnologiju da obaveste vlasti kada se ajkula zakači na udicu s mamcem, navodi se u saopštenju.

Vladini biolozi koji proučavaju ajkule "utvrdili su da je velika bela ajkula dužine otprilike 3,4 do 3,6 metara verovatno odgovorna" za napad nakon što su analizirali fotografije daske za surfovanje žrtve, naveo je DPIRD.

Četvrti smrtonosni napad u Australiji tokom 2025. godine

Ovo je bio četvrti smrtonosni napad ajkule u Australiji u 2025. godini.