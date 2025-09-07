Slušaj vest

Ukrajina izveštava o rekordnom broju upućenih projektila, a napadi su izazvali značajne posledice po infrastrukturu i snabdevanje strujom.

Odmazda za ukrajinske napade

Ruska vojska je u noći 7. septembra izvela masovni kombinovani napad na objekte u celoj Ukrajini, koristeći mešovitu salvu od krstarećih raketa i jurišnih bespilotnih letelica. Napad, koji je usledio nakon izjavi ruskih zvaničnika o odmazdi za ukrajinske upade na rusku teritoriju, označen je kao jedan od najintenzivnijih od početka rata.

1/13 Vidi galeriju Ukrajina Foto: Efrem Lukatsky/AP, Evgeniy Maloletka/AP

Prema izveštajima ruskih i ukrajinskih izvora, mete napada bile su širom zemlje, uključujući prestonicu Kijev, Odesu, Krivi Rog, Kremenčuk, Zaporožje i Dnjepropetrovsk. Sirene za vazdušnu uzbunu aktivirane su u brojnim regionima, a stanovnici su prijavljivali snažne eksplozije i požare.

Ključni ciljevi i oštećenja

Kijev: Prema izveštajima, četiri krstareće rakete kompleksa Iskander-K pogodile su metu u centru grada, izazvavši veliki požar. Zgrada Kabineta ministara Ukrajine je oštećena, sa pomenutim oštećenjima na krovu i gornjim spratovima. Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko je potvrdila incident, naglasivši da je to prvi put da je vladina zgrada neposredno pogođena. Takođe su prijavljeni udari na objekte energetske i vojne infrastrukture u gradu i predgrađima, što je izazvalo haos u saobraćaju i radu metroa.

Foto: Efrem Lukatsky/AP

Krivi Rog i energetska infrastruktura: Napad dronova tipa Geran-2 i raketa izazvao je znatne nestanke struje u gradu. Ciljevi su navodno bili objekti energetske infrastrukture, a lokalni stanovnici izvestili su o višestrukim eksplozijama i požarima koji su zahvatili industrijska postrojenja.

Kremenčuk i mostovi: Strateški važan Krjukovski most preko reke Dnjepar navodno je pretrpeo oko 20 pogodaka. Ukrajinske železnice su saopštile da će most biti zatvoren za saobraćaj narednih nekoliko dana zbog popravki, što ukazuje na značajna oštećenja koja mogu uticati na logistiku i snabdevanje trupa. Ciljana je i brana u Svetlovodsku, što predstavlja potencijalnu pretnju energetskoj stabilnosti, i rafinerija nafte u Kremenčuku.

Odesa i luka: Dronovi su gađali strateške objekte u luci i aerodrom Školski, koji se koristi za operacije bespilotnih letelica. Prijavljene su snažne eksplozije i sekundarne detonacije, što ukazuje na mogući pogodak u skladište municije ili goriva. Ovi napadi mogu imati dugoročne posledice po ukrajinski izvoz žitarica i ratnu logistiku.

Odesa Foto: screenshot X/KyivPost

Vojni aerodromi: Napadnut je aerodrom Starokonstantinov u Hmelničkoj oblasti, jedan od glavnih vojnih aerodroma Ukrajine, kao i aerodrom u Dnjepru. Ovi napadi deo su strategije da se oslabe vazduhoplovne sposobnosti Ukrajine i omete operativna podrška.

Rekordan broj projektila i strateški ciljevi

Ukrajinski i ruski izvori navode da je u napadu korišćen izuzetno visok broj projektila. Telegram kanali bliski ruskoj vojsci (kao ,,Ratni dopisnici ruskog proleća”) izvestili su o upotrebi do 700 dronova Geran tokom noći. Ukrajinska strana je kasnije izvestila o rekordnih preko 800 lansiranih projektila (dronova i raketa), što ukazuje na želju za onesposobljavanje energetskog sistema i transportne infrastrukture zemlje.

Ovaj koordinisani napad na kritičnu infrastrukturu, centre moći i transportne čvorove predstavlja nastavak strategije dubinskog dejstva koja ima za cilj da oslabi ukrajinski vojno-industrijski potencijal, komplikuje logistiku na frontu i smanji moral stanovništva. Posledice ovih napada biće vidljive u narednim danima, kako se proceni šteta i obnovi snabdevanje strujom.