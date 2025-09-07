ZELENSKI: Sa Makronom pripremam nove mere za jačanje odbrane posle ruskih napada
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovarao je danas sa francuskim kolegom Emanuelom Makronom o sinoćnim masovnim ruskim vazdušnim napadima i rekao da Pariz i Kijev zajedno pripremaju nove mere za jačanje ukrajinske odbrane.
''Koordinirali smo naše diplomatske napore, sledeće korake i kontakte sa partnerima kako bismo obezbedili odgovarajući odgovor'', naveo je Zelenski na mreži X.
On je dodao da su u napadima širom Ukrajine četiri osobe poginule, a više od 44 je povređeno, dok su interventne ekipe i dalje na terenu.
Zelenski je ranije danas pozvao saveznike da "sprovedu sve što je dogovoreno u Parizu".
Zelenski je u objavi na Telegramu rekao da je tokom noći Ukrajinu pogodilo "više od 800 dronova i 13 raketa, od kojih su četiri balističke", prenosi Ukrinform.
Pozivajući se na izveštaje da su žena (32) i njeno dvomesečno dete ubijeni u Kijevu, Zelenski je rekao da takva ubistva, u vreme kada je "prava diplomatija mogla da počne davno", predstavljaju "namerni zločin i produženje rata".
Ukrajinski predsednik je pozvao saveznike da "sprovedu sve što je dogovoreno", nakon što se "Koalicija voljnih" sastala ove nedelje u Parizu, radi daljih razgovora o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu.
"Svet može da natera zločince iz Kremlja da prestanu da ubijaju, sve što je potrebno je politička volja", zaključio je Zelenski.
Kurir.rs/Ukrinform/Agencije