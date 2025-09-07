Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države su otvorene za saradnju sa evropskim zemljama kako bi se uvele nove sankcije zemljama koje kupuju rusku naftu, sa ciljem slabljenja ruske ekonomije, javlja NBC News.

„Spremni smo da povećamo pritisak na Rusiju, ali nam je potrebno da nas naši evropski partneri prate“, rekao je američki ministar finansija Skot Besent u emisiji „Upoznajte štampu“, dodajući: „Trkamo se sa vremenom – pitanje je koliko dugo može da izdrži ukrajinska vojska, a koliko dugo može da izdrži ruska ekonomija.“

„Ako SAD i Evropska unija uvedu dodatne sankcije, uključujući sekundarne tarife zemljama koje kupuju rusku naftu, ruska ekonomija će se potpuno urušiti i to će primorati Putina da sedne za pregovarački sto“, dodao je.

Prošlog meseca, administracija američkog predsednika Donalda Trampa uvela je Indiji carine od 50 odsto zbog kupovine ruske nafte - među najvišim koje je ikada uvela nekoj zemlji. Značajno je da je izjava Trampovog ministra finansija usledila samo nekoliko sati nakon što je Rusija izvela svoj najveći vazdušni napad od početka rata, u kojem su poginule najmanje tri osobe i zapaljena vladina zgrada u Kijevu.