On je poslednjih nedelja izrazio sve veće nezadovoljstvo Moskvom posle sastanka sa Vladimirom Putinom prošlog meseca, ali se do sada uzdržavao od preduzimanja oštrijih mera.

„Spremni smo da povećamo pritisak na Rusiju, ali želimo da nas naši evropski partneri slede“, rekao je ranije danas američki ministar finansija Skot Besent, dodajući: „Trka je sada koliko dugo ukrajinska vojska može da izdrži i koliko dugo ruska ekonomija može da izdrži“, rekao je Besent.

„Ako SAD i Evropska unija uvedu dodatne sankcije, uključujući sekundarne tarife za zemlje koje kupuju rusku naftu, ruska ekonomija će se potpuno urušiti i to će dovesti predsednika Putina za pregovarački sto“, dodao je.

Najveći vazdušni napad ikada

Prošlog meseca, administracija američkog predsednika Donalda Trampa uvela je Indiji carine od 50 odsto zbog kupovine ruske nafte, što je među najvišim koje je ikada uvela nekoj zemlji.

Podsetimo se da je Rusija sinoć izvela najveći vazdušni udar na Kijev od početka rata. Ispaljeno je oko 800 dronova i raketa, a po prvi put je oštećena zgrada ukrajinske vlade, a u napadima su poginula najmanje tri civila, uključujući dvomesečnu bebu. Više od 40 ljudi je povređeno.