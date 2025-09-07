Slušaj vest

Liderka francuske krajnje desničarske stranke Nacionalno okupljanje (RN) u parlamentu Marin Le Pen pozvala je danas na raspuštanje Skupštine, rekavši da je spremna na velike ''žrtve'' kako bi dovela svoju stranku na vlast.

''Spremna sam da žrtvujem svaki mandat na zemlji kako bih vas sprečila da masakrirate Francuze svojim apsurdnim politikama i svojim nepravednim i toksičnim pseudoekonomijama“, poručila je ona predsedniku Emanuelu Makronu i aktuelnoj vladi.

Le Pen ne može da se kandiduje na izborima zbog osude za proneveru, a pre sutrašnjeg glasanja o poverenju premijeru Fransoa Bajruu, ona je istakla da je RN ''spremnija nego ikad'', a da isto važi za ''budućeg premijera Žordana Bardelu'', prenosi Figaro.

''Niko od nas neće pristati da popusti pred ucenama glasanja o poverenju koje je pokrenuo premijer“, rekla je Le Pen, upozorivši Makrona da će pre imenovanja novog premijera morati da uzme u obzir krajnju desnicu.

Francuski premijer Fransoa Bajru će se sutra suočiti sa glasanjem o poverenju njegovoj Vladi.

Malo je verovatno da će on zadržati funkciju, a moguće je da će uslediti ostavka praćena imenovanjem nove vlade, raspisivanje izbora ili produženi prelazni period.