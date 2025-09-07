Slušaj vest

Papa Lav XIV izvinio se pošto je danas slučajno udario snimatelja dok se vozio kroz Trg Svetog Petra u papamobilu.

Šezdesetdevetogodišnji poglavar Katoličke crkve pokušao je da uhvati predmet koji mu je bacio neko iz gomile.

Posegnuo je direktno u kameru, zbog čega je zvanični snimatelj nakratko izgubio ravnotežu na zadnjem sedištu vozila. Lav se okrenuo i izvinio se sa osmehom, rekavši „Scusa“, što na italijanskom znači „izvini“.

Kada putuje u svom papamobilu, prolaznici mu često bacaju predmete koji uključuju plišane igračke ili zastave različitih zemalja.

Vožnja kroz Trg Svetog Petra obično se prenosi uživo na internetu, a snimatelj prati papu. U nedelju je poglavar svetske katoličke crkve, koja broji 1,4 milijarde ljudi, kanonizovao pokojnog italijanskog tinejdžera Karla Akutisa, koji je preminuo 2006. godine u 15. godini.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaOVO JE NOVI PAPAMOBIL: Papa Lav promenio vozilo koje je koristio Franja (FOTO)
103 EPA Darek Delmanowicz.jpg
PlanetaEVO ZA KOGA NAVIJA PAPA LAV: Voli fudbal i bodri poznati italijanski klub
papa Vatikan papa Lav XIV.jpg
PlanetaPICE "PAPA LAV'' I FIGURICE SA NJEGOVIM LIKOM: U Napulju obeležen izbor novog poglavara Rimokatoličke crkve (FOTO)
fico01 EPA Vatican Media Handout.jpg
PlanetaPAPA ZOVE PUTINA I ZELENSKOG U VATIKAN NA PREGOVORE: "Sve je ovo TRAGIČNO, hajde da se sastanemo, razgovaramo i dogovorimo"!
101 AP Gregorio Borgia.jpg