PAPA UDARIO SNIMATELJA: Evo šta se dogodilo dok se vozio u papamobilu na Trgu Svetog Petra
Papa Lav XIV izvinio se pošto je danas slučajno udario snimatelja dok se vozio kroz Trg Svetog Petra u papamobilu.
Šezdesetdevetogodišnji poglavar Katoličke crkve pokušao je da uhvati predmet koji mu je bacio neko iz gomile.
Posegnuo je direktno u kameru, zbog čega je zvanični snimatelj nakratko izgubio ravnotežu na zadnjem sedištu vozila. Lav se okrenuo i izvinio se sa osmehom, rekavši „Scusa“, što na italijanskom znači „izvini“.
Kada putuje u svom papamobilu, prolaznici mu često bacaju predmete koji uključuju plišane igračke ili zastave različitih zemalja.
Vožnja kroz Trg Svetog Petra obično se prenosi uživo na internetu, a snimatelj prati papu. U nedelju je poglavar svetske katoličke crkve, koja broji 1,4 milijarde ljudi, kanonizovao pokojnog italijanskog tinejdžera Karla Akutisa, koji je preminuo 2006. godine u 15. godini.
Kurir.rs/Agencije