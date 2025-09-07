Slušaj vest

Petoro ljudi je poginulo, a jedna osoba je teško povređena, kada se migrantski brod sudario sa brodom turske obalske straže na severozapadu Turske.

U saopštenju lokalnog guvernera se navodi da se traga za jednom nestalom osobom.

Guverner je saopštio da je brzi brod sa 34 migranta i jednim krijumčarem udario u brod obalske straže kod obale Badavuta u okrugu Ajvalik.

"U akciji potrage i spasavanja utvrđeno je da je pet osoba koje su upale u more izgubilo život. Jedna žena je teško povređena i prevezena u bolnicu," navodi se u saopštenju, uz dodatak da vlasti i dalje tragaju za jednom nestalom osobom.

Tužilaštvo u Ajvaliku je pokrenulo istragu o nesreći. Egejsko more je česta ruta za migrante koji pokušavaju da dođu u Evropu iz Severne Afrike i sa Bliskog istoka.