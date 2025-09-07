Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp dao je danas zanimljiv odgovor kada su ga pitali da li bi naredio vojne udare na Venecuelu. „Pa, saznaćete. Saznaćete“, rekao je Tramp.

Tramp juče zapretio da će američka vojska oboriti venecuelanske borbene avione ako ponovo prelete iznad američkih ratnih brodova na Karibima, a istovremeno su izvori iz Vašingtona najavili mogućnost vojnih udara na ciljeve u Venecueli.

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro uzvratio je porukom da bi svaka američka agresija dovela do „planirane i organizovane oružane borbe cele nacije“, a takođe je najavio i početak obuke milicije koja uključuje civilno stanovništvo. „Branićemo mir, teritorijalni integritet, suverenitet i naš narod“, rekao je Maduro.

„Lagali su o Iraku, lažu o nama“

Maduro je juče u televizijskom obraćanju pokazao dijagram nivoa spremnosti odbrambenih snaga i objasnio da se Venecuela trenutno nalazi u „žutoj fazi integrisane odbrane“. Prema njegovim rečima, zemlja je i dalje u fazi nenasilne borbe u kojoj se koriste politička, informativna i diplomatska sredstva.

Foto: YURI KOCHETKOV/EPA

„Lagali su o oružju za masovno uništenje u Iraku, lažu i o Venecueli“, rekao je Maduro, sugerišući da Amerika priprema oružani sukob sa Venecuelom pod lažnim izgovorima.

Ali najava uključivanja građana u sistem odbrane je signal da se i Karakas sprema za mogućnost oružanog sukoba.

Napad na brod je bio samo početak

Tenzije su naglo porasle nakon što je američka mornarica potopila brod za koji tvrdi da je prevozio drogu iz Venecuele. U tom napadu je poginulo 11 ljudi. Vašington je kasnije potvrdio da je lično naredio operaciju.

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da je ovo samo početak i da će se slični napadi ponoviti. „Umesto da ga presretnemo, po predsednikovom naređenju, digli smo ga u vazduh. I to će se ponoviti. Možda se dešava upravo sada“, rekao je Rubio.

Eskalacija na Karibima

Vašington je poslednjih nedelja poslao snažna pojačanja u region. Ratni brodovi naoružani raketama Tomahavk, podmornica i više od 4.000 vojnika, uključujući više od 2.000 marinaca, raspoređeni su u blizini Venecuele.

Amerika je dodatno poslala deset borbenih aviona F-35 u bazu u Portoriku. To su najmoderniji avioni pete generacije, poznati po svojoj stelt tehnologiji, preciznim udarima i mogućnosti elektronskog ratovanja.