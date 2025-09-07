Planeta
VOZ PUN MUNICIJE ISKOČIO IZ ŠINA: Spasilačke službe uklanjaju opasni teret
U Švedskoj je danas zbog jakih kiša koje su zahvatile severni deo pokrajine Vesternurland, iskliznuo teretni voz koji je prevozio municiju, a nekoliko vagona je završilo pored šina.
- U jednoj od vagona se nalaze municija i litijumske baterije izjavio je portparol švedske železničke uprave Peter Jonson, prenosi javni servis Švedske SVT.
Opasni teret preuzeće spasilačke službe, a nakon toga će švedska železnička uprava izvršiti čišćenje i proceniti štetu na terenu.
Prema saopštenju švedske železničke uprave "Trafikverket", obnova železničke pruge će trajati nekoliko nedelja.
- Prema svemu sudeći, zastoji će biti duži, ali tačno vreme ne možemo da preciziramo - zaključio je Jonson.
