JAK ZEMLJOTRES POGODIO TURSKU: Potres od 4,5 stepeni Rihtera zatresao zapad zemlje
Zemljotres jačine 4,5 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas zapadnu Tursku, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.
Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je oko 150 kilometara severoistočno od Izmira, na dubini od sedam kilometara.
Za sada nema izveštaja o povredama ili materijalnoj šteti.
Tu oblast ranije danas pogodio je zemljotres jačine 5 stepeni.
U ovoj oblasti je 10. avgusta zabeležen potres jačine 6,1 stepen Rihterove skale prilikom kojeg je poginuo je 81-godišnji muškarac, dok je 29 ljudi povređeno.
Pričinjena je i materijalna šteta u toj oblasti - nekoliko objekata se srušilo, a mnogobrojne kuće su oštećene.
