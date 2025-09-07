Slušaj vest

Zemljotres jačine 4,5 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas zapadnu Tursku, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je oko 150 kilometara severoistočno od Izmira, na dubini od sedam kilometara.

Za sada nema izveštaja o povredama ili materijalnoj šteti.

Tu oblast ranije danas pogodio je zemljotres jačine 5 stepeni.

U ovoj oblasti je 10. avgusta zabeležen potres jačine 6,1 stepen Rihterove skale prilikom kojeg je poginuo je 81-godišnji muškarac, dok je 29 ljudi povređeno.

Pričinjena je i materijalna šteta u toj oblasti - nekoliko objekata se srušilo, a mnogobrojne kuće su oštećene.

