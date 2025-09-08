Slušaj vest

Kao odgovor na promene u bezbednosnoj situaciji i sve izraženije tenzije na istoku, Bundesver šalje vojnu tehniku i osoblje u Litvaniju, gde će se održati velike vežbe Kvadriga 2025. Fokus je jasan, jačanje zaštite baltičke regije i zajednički odgovor na potencijalne krize. Analitičari navode da ovim događajem Litvanija postaje ključna tačka dugoročne prisutnosti nemačkih snaga, a do 2027. planira se formiranje potpuno operativne 45. oklopne brigade, sa oko 5.000 vojnika.

Za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija", novinar Goran Gajić uživo iz Minhena odgovorio je na ključna pitanja, koje poruke Nemačka šalje ulaskom vojnih trupa i tehnike u Litvaniju?

- Očekuje se da će 45. oklopna brigada biti funkcionalna do 2027. godine. Oko 8.000 vojnika iz NATO zemalja učestvovaće u vojnim vežbama, a jedan od razloga jeste činjenica da se u isto vreme provodi vojna akcija ruske i beloruske vojske, u kojoj učestvuje čak 13.000 vojnika. Cilj vežbi nije konfrontacija, već odvraanje od eskalacije sukoba. Litvanija je značajna tačka NATO saveza, a za Rusiju tačka dodira velikih sila - objašnjava Gajić.

Gajić takođe napominje da prisustvo nemačkih vojnih snaga u Litvaniji za građane ove dve države ne predstavlja novinu.

- Prvi put od kraja Drugog svetskog rata nemački vojnici su stacionirani u inostranoj državi.

O vojnoj službi u Nemačkoj istakao je da se radi o nacrtu zakona i tački reforme.

- On podrazumeva povećanje broja vojnika Bundesfera na 260.000 aktivnih vojnika, kao i 200.000 rezervnih. Punoletni muškarci će dobijati upite da li pristaju na dobrovoljno pridruživanje i vojnu službu, a imaće opciju i da ne pristanu na to. Ukoliko ovakav način povećanja broja vojnika Bundesfera ne bude dao rezultate, možda ponovo bude uvedena i obavezna vojna služba.

