Tom Filips, odbegli otac koji je nestao u divljini Novog Zelanda sa troje male dece pre skoro četiri godine, ubijen je u vatrenom obnračunu sa policijom.

Deji telegraf podseća da je Filips je izbegavao hapšenje otkako je pobegao u udaljenu oblast Vaikato s Ember, koja sada ima devet godina, Maverikom (10) i Džejdom (12) u decembru 2021. godine, nakon svađe oko starateljstva nad decom sa bivšom partnerkom.

Ranije je objavljeno da je lokalno stanovništvo verovatno pomagalo Filipsu i deci u skrivanju od vlasti, nakon što su begunci snimljeni u divljini.

Filips je ubijen rano jutros po lokalnom vremenu nakon što je policija reagovala na izveštaje o provali u prodavnicu poljoprivredne opreme u malom gradu Piopio, na 217 kilometara južno od Oklanda na Severnom ostrvu Novog Zelanda.

Uz Filipsa je bila jedna od njegovih ćerki, koja je nepovređena i koju su lokalne vlasti nakon pucnjave zbrinule dok policija pretražuje obližnje divljinu tražeći njenog brata i sestru.

Novozelandski premijer Kristofer Lakson rekao je da je ovo "mračan dan" za tu zemlju.

Džil Rodžers, zamenica policijskog komesara, rekla je da su istražitelji dobili obaveštenje da su dve osobe "obučene u seosku odeću i sa baterijskim lampama na glavama" viđene kako se voze kvadom po seoskom putu nakon što je provala prijavljena u 2.30 sati noćas.

- Imajući u vidu informacije koje smo ranije imali, da smo videli i Toma Filipsa nad tom području, pozvani je još policijskih službenika koji su otišli na tu lokaciju - kazala je Rodžers.

Policija mu postavila prepreke na putu

Policija je postavila oštre prepreke na put na kojem su smatrali da bi kvad mogao da se nalazi i čekali da osumnjičeni pređu preko njih.

Kvad je naleteo na prepreku i sleteo sa puta.

Rodžers je navela da se tada policija "suočila sa vatrom iz neposredne blizine" i jedan od policajaca je upucan u glavu.

Ona je rekla je da je drugi policajac pucao u osumnjičenog, za koga policija tvrdi da je bio naoružan i kod sebe imao više vrsta vatrenog oružja.

Filipsu je ukazana prva pomoć, ali je preminuo na licu mesta, dok je povređeni policajac prebačen u bolnicu u kritičnom stanju.

Slike koje je objavio lokalni medij Vaikato tajms prikazuju telo koje leži na sredini puta blizu puške koja se nalazi u jarku.

Na policijskim automobilima se vidi nekoliko rupa od metaka.

Dvoje dece sada samo u divljini

Rodžers je kazala da je sada "prioritet broj jedan" za policiju bio da pronađe ostalu Filipsovu decu, koja su ostala sama u divljini.

- Vršimo hitnu istragu kako bismo pronašli ostalu decu Toma Filipsa za koju smo ozbiljno zabrinuti. Detetu koje je pronađeno na licu mesta pruža se sveobuhvatna podrška i trenutno nećemo davati nikakve druge komentare o njihovoj lokaciji - navela je zamenica policijskog komesara.

Rodžers je dodala da je "ovo duboko traumatičan incident za one koji su u njemu učestvovali".

Majka troje dece, koju je Radio Nju Zeland identifikovao samo po imenu Ket, rekla je da joj je sada lakše pošto je "dugo i teško putovanje" završeno.