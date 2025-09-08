ORBAN TVRDI DA ĆE UKRAJINI BITI PODELJENA NA TRI DELA! Pominje rusku, zapadnu i demilitarizovanu zonu i poziva lidere EU da u Moskvi zaključe sporazum (FOTO)
Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da veruje da će Ukrajina na kraju rata biti faktički podeljena između Rusije i Zapada.
- Ukrajina će biti podeljena između Rusije i Zapada i to je realnost koju sada svi prihvataju - rekao je Orban na skupu vladajuće stranke Fides.
To je objavio je juče mađarski novinar Čaba Tot na društvenoj mreži X, prenose ruski mediji.
Prema Orbanovim rečima, Ukrajine će biti podeljena na rusku, zapadnu i demilitarizovanu zonu, za koju je ranije NBC njuz objavio da bi mogla da bude pod vazdušnim nadzorom SAD.
Kremlj se protiv raspoređivanju stranih trupa u Ukrajini i preti im da će biti "legitimna meta".
Kako je naveo, lideri EU trebalo bi da odu u Moskvu i zaključe bezbednosni sporazum sa Rusijom, kojim će biti predviđeno da Ukrajina neće postati članica EU i NATO.
- Evropi, u suštini, nije potrebno da kuca na vrata Vašingtona, već treba da ode u Moskvu i zaključi sporazum o bezbednosti ne samo Ukrajine, već i ugovor o bezbednosti između EU i Rusije. Tamo će, očigledno, biti navedeno da Ukrajina neće biti članica ni NATO, ni Evropske unije, ali se može uključiti, a mislim da bi Mađarska to mogla podržati, i sporazum o strateškoj saradnji između Ukrajine i Evropske unije - rekao je Orban.
(Kurir.rs/FoNet)