Slušaj vest

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da veruje da će Ukrajina na kraju rata biti faktički podeljena između Rusije i Zapada.

- Ukrajina će biti podeljena između Rusije i Zapada i to je realnost koju sada svi prihvataju - rekao je Orban na skupu vladajuće stranke Fides.

Mađarski premijer Viktor Orban Foto: ZOLTAN FISCHER/HUNGARIAN PM GENE/MTI/Hungarian PM’s General Dep, MARTIN DIVISEK/EPA, Denes Erdos/AP

To je objavio je juče mađarski novinar Čaba Tot na društvenoj mreži X, prenose ruski mediji.

Multilateralni sastanak u Vašingtonu Foto: Alex Brandon/AP, Julia Demaree Nikhinson/AP, AARON SCHWARTZ / POOL/CONSOLIDATED NEWS PHOTOS POOL

Prema Orbanovim rečima, Ukrajine će biti podeljena na rusku, zapadnu i demilitarizovanu zonu, za koju je ranije NBC njuz objavio da bi mogla da bude pod vazdušnim nadzorom SAD.

Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

Kremlj se protiv raspoređivanju stranih trupa u Ukrajini i preti im da će biti "legitimna meta".

Ukrajina Foto: Efrem Lukatsky/AP, Evgeniy Maloletka/AP

Kako je naveo, lideri EU trebalo bi da odu u Moskvu i zaključe bezbednosni sporazum sa Rusijom, kojim će biti predviđeno da Ukrajina neće postati članica EU i NATO.

- Evropi, u suštini, nije potrebno da kuca na vrata Vašingtona, već treba da ode u Moskvu i zaključi sporazum o bezbednosti ne samo Ukrajine, već i ugovor o bezbednosti između EU i Rusije. Tamo će, očigledno, biti navedeno da Ukrajina neće biti članica ni NATO, ni Evropske unije, ali se može uključiti, a mislim da bi Mađarska to mogla podržati, i sporazum o strateškoj saradnji između Ukrajine i Evropske unije - rekao je Orban.

(Kurir.rs/FoNet)

Ne propustitePlaneta"ZAŠTO U RAT U UKRAJINI NIJE GOTOV? TRAMP NIJE DOVOLJNO JAK" Orban prvi put KRITIKOVAO američkog predsednika: "Tu smo gde smo" (FOTO, VIDEO)
kloi01-ap-zoltan-fischer--handout.jpg
PlanetaBOMBA! AMERIKA ĆE KONTROLISATI TAMPON ZONU IZMEĐU RUSA I UKRAJINACA? Ekskluzivna saznanja NBC njuza, dronovi na nebu, a na terenu trupe MOĆNOG PRINCA (FOTO)
Donald Tramp Bin Salman
Planeta"AKO BILO KOJE TRUPE KROČE TAMO, BIĆE LEGITIMNA META" Putin zapretio zbog odluke 26 zemalja o Ukrajini, Zelenskog opet zove u "herojsku Moskvu" (FOTO)
102 EPA Maxim Shemetov Pool.jpg
Planeta"AMERIČKI I EVROPSKI VOJNICI U UKRAJINI? DEFINITIVNO NE!" Ovo je konačni odgovor Kremlja na bezbednosne garancije Kijevu koje je najavilo 26 zemalja (FOTO)
portparol Kremlja Dmitrij Peskov ruski predsednik Vladimir Putin