PRONAĐENA DECA OCA KOJEG JE UBILA POLICIJA! Starija ćerka koja je bila u pratnji Filipsa otkrila vlastima gde joj se nalaze brat i sestra (FOTO)
Novozelandska policija pronašla je dvoje male dece Toma Filipsa, odbeglog oca koji rano jutros ubijen u vatrenom obračunu sa snagama bezbednosti nakon što je provalio u prodavnicu sa starijom ćerkom.
BBC prenosi da su deca pronađena na udaljenom mestu za kampovanje u divljini.
Ćerka koje je bila u pratnji Filipsa kada je ubijen dala je vlastima informacije koje su im pomogle da pronađu njenog brata i sestru.
Zamenica policijskog komesara Džil Rodžers takođe je zahvalila meštanima gradića Piopija na pružanju informacija koje su pomogle operaciji.
- Ovo su male, ruralne i čvrsto povezane zajednice. Oni brinu o našim ljudima i veoma smo zahvalni na podršci koju su pružili jutros - rekla je Rodžers.
Ona je dodala da je dvoje dece pronađeno bez pratnje i da su bila "spremna na saradnju".
- Nije jasno da li su obavešteni o Filipsovoj smrti - kazala je ona.
Policija je takođe saopštila da je obavestila njihovu majku Ket, kao i Filipsove roditelje, da su deca pronađena i da su bezbedna.
Filips, odbegli otac koji je nestao u divljini Novog Zelanda sa troje male dece pre skoro četiri godine, ubijen je u pucnjavi sa policijom.
Deji telegraf podseća da je Filips je izbegavao hapšenje otkako je pobegao u udaljenu oblast Vaikato s Ember, koja sada ima devet godina, Maverikom (10) i Džejdom (12) u decembru 2021. godine, nakon svađe oko starateljstva nad decom sa bivšom partnerkom.
Ranije je objavljeno da je lokalno stanovništvo verovatno pomagalo Filipsu i deci u skrivanju od vlasti, nakon što su begunci snimljeni u divljini.
Filips je ubijen rano jutros po lokalnom vremenu nakon što je policija reagovala na izveštaje o provali u prodavnicu poljoprivredne opreme u malom gradu Piopio, na 217 kilometara južno od Oklanda na Severnom ostrvu Novog Zelanda.
(Kurir.rs/BBC/The Daily Telegraph/Preveo i priredio: N. V.)