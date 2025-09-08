Slušaj vest

Novozelandska policija pronašla je dvoje male dece Toma Filipsa, odbeglog oca koji rano jutros ubijen u vatrenom obračunu sa snagama bezbednosti nakon što je provalio u prodavnicu sa starijom ćerkom.

BBC prenosi da su deca pronađena na udaljenom mestu za kampovanje u divljini.

Ćerka koje je bila u pratnji Filipsa kada je ubijen dala je vlastima informacije koje su im pomogle da pronađu njenog brata i sestru.

Zamenica policijskog komesara Džil Rodžers takođe je zahvalila meštanima gradića Piopija na pružanju informacija koje su pomogle operaciji.

- Ovo su male, ruralne i čvrsto povezane zajednice. Oni brinu o našim ljudima i veoma smo zahvalni na podršci koju su pružili jutros - rekla je Rodžers.

Ona je dodala da je dvoje dece pronađeno bez pratnje i da su bila "spremna na saradnju".

- Nije jasno da li su obavešteni o Filipsovoj smrti - kazala je ona.

Policija je takođe saopštila da je obavestila njihovu majku Ket, kao i Filipsove roditelje, da su deca pronađena i da su bezbedna.

Filips, odbegli otac koji je nestao u divljini Novog Zelanda sa troje male dece pre skoro četiri godine, ubijen je u pucnjavi sa policijom.

Deji telegraf podseća da je Filips je izbegavao hapšenje otkako je pobegao u udaljenu oblast Vaikato s Ember, koja sada ima devet godina, Maverikom (10) i Džejdom (12) u decembru 2021. godine, nakon svađe oko starateljstva nad decom sa bivšom partnerkom.

Ranije je objavljeno da je lokalno stanovništvo verovatno pomagalo Filipsu i deci u skrivanju od vlasti, nakon što su begunci snimljeni u divljini.