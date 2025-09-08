Slušaj vest

Pet od 15 kubanskih provincija pogođeno je potpunim nestankom struje od nedelje uveče, što je problem koji se stalno ponavlja na ostrvu koje se suočava sa energetskom krizom, saopštila je kubanska elektroprivredna kompanija "Union elektrika kubana".

Nestanak struje je uzrokovan neispravnim visokonaponskim vodovima na istoku zemlje, što je "uzrokovalo isključivanje sistema" u provincijama Las Tunas, Granma, Olgin, Santijago de Kuba i Gvantanamo, saopštila je kompanija na društvenoj mreži X.

Masovni nestanci struje su česti na Kubi, čiji se električni sistem oslanja na osam zastarelih termoelektrana i mnoštvo generatora, kao i na zastarelu prenosnu mrežu.

Od oktobra 2024. godine, Kuba je četiri puta bila potpuno bez struje, a neki nestanci su trajali i po nekoliko dana.

Otvaranje 28 fotonaponskih parkova, od ukupno 52 planirana za ovu godinu, malo je doprinelo rešavanju problema, a planirani prekidi struje produženi su tokom celog leta, uključujući i glavni grad Havanu.