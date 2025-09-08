NAKON TRAMPA I IZRAEL UPUTIO "POSLEDNJE UPOZORENJE" HAMASU! Ministar odbrane Kac naredio palestinskim ekstremistima da se predaju ili suoče s uništenjem
Izraelski ministar odbrane Izrael Kac danas je naredio Hamasu da se preda ili će se suočiti sa uništenjem, dok je američki predsednik Donald Tramp izdao u nedelju uveče "poslednje upozorenje" palestinskom islamističkom pokretu, pozivajući ga da oslobodi sve taoce.
- To je poslednje upozorenje ubicama i silovateljima Hamasa u Gazi i u luksuznim hotelima u inostranstvu. Oslobodite taoce i položite oružje, ili će Gaza biti uništena, a i vi ćete biti uništeni - napisao je Kac na društvenoj mreži X.
Izraelski ministar je dodao da će danas "razorni uragan pogoditi nebo iznad grada Gaze, a krovovi terorističkih kula će se tresti".
Prema njegovim rečima, izraelska vojska nastavlja svoje operacije po planu i sprema se da proširi svoje manevre kako bi osvojila Gazu.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je u nedelju proširenje vojnih operacija u i oko grada Gaze.
Netanjahu je rekao da je oko 100.000 stanovnika već napustilo Gazu, najveći grad na palestinskoj teritoriji.
Prema nedavnim procenama UN, gotovo milion ljudi i dalje živi u gradu i njegovoj okolini.
Ni vojska ni vlada Netanjahua nisu zvanično objavile početak velike ofanzive protiv grada Gaze, odobrene u avgustu.
Međutim, vojska je intenzivirala bombardovanja i kopnene operacije u gradu i okolini poslednjih nedelja.
Tramp je u nedelju naveo da je uputio "poslednje upozorenje" palestinskom pokretu Hamas da oslobodi izraelske taoce iz Pojasa Gaze, navodeći da je upozorio na posledice ukoliko taj pokret to odbije.
(Kurir.rs/Beta-AFP)