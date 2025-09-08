Slušaj vest

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac danas je naredio Hamasu da se preda ili će se suočiti sa uništenjem, dok je američki predsednik Donald Tramp izdao u nedelju uveče "poslednje upozorenje" palestinskom islamističkom pokretu, pozivajući ga da oslobodi sve taoce.

- To je poslednje upozorenje ubicama i silovateljima Hamasa u Gazi i u luksuznim hotelima u inostranstvu. Oslobodite taoce i položite oružje, ili će Gaza biti uništena, a i vi ćete biti uništeni - napisao je Kac na društvenoj mreži X.

Izraelski ministar je dodao da će danas "razorni uragan pogoditi nebo iznad grada Gaze, a krovovi terorističkih kula će se tresti".

profimedia0848290347.jpg
Izrael Kac Foto: Ahmad GHARABLI / AFP / Profimedia

Prema njegovim rečima, izraelska vojska nastavlja svoje operacije po planu i sprema se da proširi svoje manevre kako bi osvojila Gazu.

Američki predsednik Donald Tramp najavio preuzimanje Pojasa Gaze na konferenciji za medije s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom Foto: AP Evan Vucci

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je u nedelju proširenje vojnih operacija u i oko grada Gaze.

Netanjahu je rekao da je oko 100.000 stanovnika već napustilo Gazu, najveći grad na palestinskoj teritoriji.

Benjamin Netanjahu Foto: EPA Menahem Kahana, AP Menahem Kahana, EPA Menahem Kahana Pool

Prema nedavnim procenama UN, gotovo milion ljudi i dalje živi u gradu i njegovoj okolini.

Ni vojska ni vlada Netanjahua nisu zvanično objavile početak velike ofanzive protiv grada Gaze, odobrene u avgustu.

Izraelska vojska srušila kulu Al-Muštaha u Gazi. Objavljen je snimak raketnog napada. U sekundi nestaje cela višespratnica. Foto: screenshot X/Suppressed News

Međutim, vojska je intenzivirala bombardovanja i kopnene operacije u gradu i okolini poslednjih nedelja.

Velika glad zavladala Pojasom Gaze. Ljudi ginu od izraelskih metaka i bombi dok čekaju za brašno i humanitarnu pomoć. Snage IDF na njih otvaraju vatru. U palestinskoj enklavi zavladala je sveopšta glad, hrana je veoma skupa i retka, nema je na pijacama, a nema ni pijaće vode. Foto: MOHAMMED SABER/EPA

Tramp je u nedelju naveo da je uputio "poslednje upozorenje" palestinskom pokretu Hamas da oslobodi izraelske taoce iz Pojasa Gaze, navodeći da je upozorio na posledice ukoliko taj pokret to odbije.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

