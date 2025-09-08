Poljski graničari su prijavili da su pronašli ostatke neidentifikovanog letećeg objekta u selu u blizini granice sa Belorusijom, saopštila je kasno sinoć poljska policija.
UZBUNA NA GRANICI POLJSKE I BELORUSIJE! Pronađen neidentifikovani objekat kod Terespolja!
U saopštenju se navodi da je policija obaveštena sinoć da su graničari pronašli ostatke neidentifikovanog letećeg objekta u blizini graničnog prelaza Terespolj u Polatičama, preneo je Rojters.
Policija je objavila na Fejsbuku da obezbeđuje mesto gde su pronađeni ostaci letećeg objekta i da niko nije povređen u incidentu, prenosi Mondo pisanje Tanjuga.
Poljska je u stanju visoke pripravnosti nakon što je zalutala ukrajinska raketa pogodila južno poljsko selo 2022. godine, kada su poginule dve osobe, nekoliko meseci nakon početka ruske invazije na Ukrajinu.
Podsetimo, početkom septembra takođe su ostaci NLO pronađeni u blizini sela Majda Sielec u istočnoj Poljskoj.
Na kraju je ustanovljeno da je u pitanju bio dron.
