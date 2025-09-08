Slušaj vest

U roku od nedelju dana, troje će biti mrtvo, a četvrti će se boriti za život, dok će peti biti pod istragom za namerno trovanje gostiju divljim pečurkama.

Ručak je bio fatalan za njene bivše sverkvu i svekra, 70-godišnje Gejl i Dona Patersona i Heder Vilkinson, 66-godišnju sestru Gejl.

Muž Heder Vilkinson, Ijan, preživeo je nakon što je nedeljama bio u bolnici u veštačkoj komi.

Posle dugoočekivanog suđenja u gradiću Morvelu, 50-godišnja Erin Paterson je osuđena na doživotnu robiju.

Erin Paterson Foto: Facebook/9 News

Nema pravo da traži uslovnu slobodu u naredne 33 godine, što znači da će tada biti u osamdesetim godinama.

Ona je proglašena krivom u julu zbog ubistva troje rođaka i pokušaja ubistva još jednog na porodičnom ručku 2023. godine, gde im je poslužila goveđe gumene čizme sa toksičnim pečurkama.

Sada joj je izrečena kazna.

Samoproklamovana ljubiteljka i amaterska beračica pečuraka rekla je na sudu da je se radilo o tragičnoj nesreći.

Ali tokom devet nedelja, porota je slušala dokaze koji sugerišu da je namerno pronašla otrovnu pečurku, zelenu pupavku, primećenu u obližnjim gradovima i namamila žrtve na smrtonosni obrok pod lažnim izgovorom da ima rak - pre nego što je pokušala da prikrije zločin lažući policiji i rešavajući se dokaza.

Majka dvoje dece, Erin Paterson, nije pokazivala mnogo emocija tokom izricanja kazne.

Uglavnom je držala oči zatvorene i otvorila ih je samo dok joj je sudija čitao kaznu, javlja BBC dopisnica iz Australije Kejti Votson.

Šta je rečeno na suđenju?

Gejl i Don Paterson pojavili su se na Erininim vratima malo posle podneva te sudbonosne subote, sa narandžastom tortom u rukama.

Sa njima su bili Vilkinsonovi: Heder, Gejlina sestra, i njen muž Ijan, koji će se nekoliko nedelja posle obroka probuditi iz kome da bi otkrio da je jedini gost koji je preživeo.

Primetno odsutan bio je Erinin otuđeni muž Sajmon Paterson.

On je odustao od ručka dan ranije, rekavši da mu je „neprijatno" usled tenzija između bivšeg para.

Erin je čitavo prepodne predano radila na receptu jednog od najomiljenijih kuvara u zemlji, podesivši ga tako da može da posluži individualne porcije odreska: skupe komade bifteka zalivene sosom od pečuraka a potom obložene testom.

Pred porotom je Ijan ispričao kako je gledao dok se porcije serviraju na četiri siva tanjira - i na jedan narandžasti, za Erin - zajedno sa krompir pireom, zelenim pasuljem i prelivom od pečenja sa strane.

Šesto posluženje, navodno pripremljeno za Sajmona u slučaju da se predomisli i ipak svrati, završilo je u frižideru.

Erin je prvobitno bila optužena da je pokušala i njega da ubije - i to u nekoliko navrata - ali su te optužbe bile povučene veče pred početak suđenja i ti navodi nisu izloženi poroti.

Grupa se pomolila i bacila na hranu, usput se „podbadajući" u šali koliko mnogo jedu.

Najedeni, grickali su desert pre nego što je Erin šokirala goste objavom da ima rak, ispričano je na sudu.

Čak i odbrana priznaje da to nije bila istina.

Ali toga dana, dva starija para su posavetovala Erin kako da to saopšti deci, pre nego što su završili obrok onako kako je i započeo molitvom.

Ijan je ispričao na sudu da nije dobro poznavao domaćicu, ali da je „atmosfera bila prijateljska".

Žrtve Foto: Printscreen YouTube

„Delovala mi je kao normalna osoba", rekao je on.

Ali te noći je svim gostima ozbiljno pozlilo, a narednog dana su njih četvoro završili u bolnici sa teškim simptomima.

Donald, koji je pojeo porciju ručka i oko polovine suprugine, rekao je doktoru da je za nekoliko sati povraćao 30 puta.

Uskoro su počele da se javljaju prve sumnje.

Sajmon je rekao da je bila retkost za njegovu otuđenu ženu da organizuje takav događaj, a Ijan je kazao da on i njegova pokojna žena nikad pre nisu ni bili u Erininoj kući.

Sa naknadnom pameću, jedan od gostiju se navodno zapitao zašto je Erin servirala sebi hranu na drugačijem tanjiru nego ostatku porodice.

Kasnije, u bolnici u Leongati, Erinini bolesni gosti pitali su da li se i njihova domaćica razbolela.

Na kraju krajeva, svi su jeli istu hranu, zar ne?

Narandžasti tanjir

Prvi put detaljno opisavši ovaj ručak u javnosti, sa klupe za svedoke, Erin Paterson je ponudila objašnjenje.

Na sudu je ispričala da je, nakon što je ispratila goste, pospremila kuhinju a onda se počastila parčetom narandžaste torte koju joj je donela Gejl.

„Pojela sam još jedno parče torte, pa još jedno", rekla je ona.

Dok je trepnula, ostatak torte je nestao i osećala se kao da se prejela.

„I zato sam otišla do toaleta i sve povratila", rekla je Erin na sudu.

„Kad sam to uradila, osećala sam se bolje."

Poroti je ispričala za njenu tajnu borbu sa bulimijom, što je njen tim odbrane smatrao dovoljnim objašnjenjem za odsustvo njenih simptoma.

Erin Paterson Foto: Facebook/9 News

Erin se odvezla u bolnicu dva dana posle ručka, požalivši se da se ne oseća dobro.

Ali je isprva odbila hitne molbe osoblja koje je želelo da ona i njena deca, za koju je tvrdila da su pojeli ostatke, budu odmah primljeni na lečenje.

Ali kad su bolničari konačno uspeli da dovedu Erin na pregled, ni ona ni njena deca nisu iskazivali nikakve znake trovanja zelenom pupavkom.

Posle 24 sata predostrožnosti, Erin je bila otpuštena iz bolnice.

Znaci upozorenja

Njene žrtve, međutim, nastavile su se da pate u bolnici.

I dok su njihovi neumoljivi dijareja i povraćanje počeli polako da prelaze u otkazivanje organa, Erin je radila na prikrivanju vlastitih tragova, tvrdili su tužioci.

Jedan dan nakon što je otpuštena iz bolnice, Erin je uhvaćena na sigurnosnim kamerama kako putuje do lokalne deponije i baca dehidrator hrane u kome su kasnije pronađeni tragovi otrovnih pečuraka.

U vreme ručka je koristila tri telefona, od kojih su dva nestala ubrzo posle.

Onaj koji je predala policiji bio je iznova brisan, čak i dok su detektivi pretresali kuću.

Za istražitelje su znaci upozorenja brzo počeli da se gomilaju.

Na pitanje odakle joj pečurke, počeli su da stižu neobični odgovori.

Paterson je rekla da je jedan deo kupljen osušen u azijskoj bakalnici u Melburnu, ali nije mogla da se seti u kojoj tačno četvrti.

Kad je bila upitana za vrstu pečuraka ili dokaze o samoj kupovini, rekla je da su bile u običnom pakovanju i da mora da je platila gotovinom.

U međuvremenu, detektivi su otkrili da je zelena pupavka bila primećena u dva obližnja grada u nedeljama pre fatalnog obroka, a zabrinuti meštani su postavljali slike i lokacije u onlajn bazi podataka za biljke iNaturalist.

Istorijat internet pretrage Erin Paterson pokazuje da je posećivala tu internet stranicu da bi gledala lokacije zelene pupavke najmanje jedanput ranije.

Podaci o lokacijama u njenom mobilnom telefonu pokazivali su da je išla u oba kraja - i kupila dehidrator hrane prilikom povratka sa jednog od tih putovanja.

Ali Erin je rekla policiji da nikad nije posedovala takav kuhinjski aparat, uprkos tome što je pronađeno uputstvo za upotrebu u njenoj kuhinjskoj fioci i objavama u Fejsbuk grupi o istinitim zločinima gde se hvalila da ga je koristila.

Kad su stručnjaci za digitalnu forenziku uspeli da povrate deo materijala sa njenih uređaja, otkrili su fotografije na kojima se vidi zelena pupavka izmerena na kuhinjskoj vagi.

Bez jasnog motiva

Ono što je zbunjivalo policiju, međutim, bilo je pitanje motiva.

Sajmon je ispričao na sudu da su on i Erin isprva ostali u prijateljskim odnosima posle rastave 2015. godine.

To se promenilo 2022. godine, rekao je on, kad je par počeo da se svađa oko finansija, alimentacije, škole i imovine.

On je, međutim, ispričao da nije bilo iskazivanja zle volje prema njegovoj porodici.

„Posebno se dobro slagala sa mojim tatom. Delili su ljubav prema znanju i učenju."

Erin je rekla sudu da se osećala sve izolovanije od porodice Paterson i nazvala je Sajmonove roditelje „izgubljenim slučajevima" u porukama na Fejsbuku prepunim psovkama.

Tužilaštvo se, međutim, odlučilo da ne izlaže konkretan motiv, rekavši da bi porota i dalje mogla da se pita šta je navelo Erin da ubije ove ljude dugo nakon što je suđenje okončano.

Odsustvo jasnog motiva bilo je ključno za Erininu odbranu.

Poruke koje su bile kritički nastrojene prema njenom svekru i svekrvi bile su samo bezazleno izduvavanje, rekli su oni; tvrdnja o raku paravan za hiruršku intervenciju uklanjanja viška kilograma na koju je planirala da ode, ali ju je bilo suviše sramota da to prizna.

Podaci za praćenje lokacije mobilnih telefona nisu veoma precizni, tako da nema pravih dokaza da je zapravo posetila gradove u kojima je primećena zelena pupavka, tvrdili su oni.

Sugerisali su i da je i Erin pozlilo posle obroka, samo ne toliko kao drugima zato što je sve povratila.

Ona se gnušala bolnica, zbog čega se sama otpustila protivno medicinskom savetu.

Ali je tužilaštvo tvrdilo da je Erin ispričala previše laži da bi sve mogle da se prate.

Tužiteljka Nanet Rodžers je rekla da poroti „ne bi trebalo da predstavlja problem" da odbaci argument da je ovo „bila samo stravična nesreća tokom berbe pečuraka".