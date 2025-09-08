Slušaj vest

Medicinske službe su prvobitno javile da je najmanje 15 povređeno, od kojih šest teško.

Policija je saopštila da su oni koji su izvršili napad na glavnoj raskrsnici na severnom ulazu u grad ubijeni.

Motiv pucnjave i ko ju je izvršio nije poznato.

Masakr u Jerusalimu Foto: Menahem Kahana / AFP / Profimedia

Svi ulazni i izlazni punktovi u i iz Jerusalima su zatvoreni!

Teroristi neutralisani, koristili pištolj "Karlo"

Teroristi koji su izvršili teroristički napad na raskrsnici Ramot u Jerusalimu koristili su improvizovani automatski pištolj „Karlo“, poznatiji kao Karl Gustav, prema slikama sa mesta događaja.

Improvizovani pištolj se obično proizvodi u ilegalnim strugovima na Zapadnoj obali i korišćen je u brojnim palestinskim napadima u prošlosti.

Obojica naoružanih ljudi su upucani i „neutralizovani“ na licu mesta.

Njihov identitet nije poznat.

Napadači Palestinci

Teroristi koji su izvršili napad na raskrsnici Ramot u Jerusalimu su Palestinci sa Zapadne obale, prema rečima bezbednosnih zvaničnika. Veruje se da su njih dvojica krenuli iz sela u oblasti Ramale.

Njihov identitet još uvek istražuju izraelske bezbednosne vlasti.

Vojnik likvidirao teroriste

Dvojicu terorista koji su izvršili pucnjavu na raskrsnici Ramot u Jerusalimu ubili su vojnik i mladić iz plemena Haredi koji je bio naoružan, javlja Kanal 12.

Policija kaže da su „službenik obezbeđenja i civil koji su bili prisutni na licu mesta pucali na teroriste i da su oni neutralisani“.

U saopštenju, policija dodaje da je zamenik šefa policije, Avšalom Peled, stigao na lice mesta zajedno sa velikim policijskim snagama.

Policijski inspektori takođe deluju na mestu pucnjave, proveravajući moguće eksplozive.

Masakr u Jerusalimu Foto: Menahem Kahana / AFP / Profimedia

Ispovest svedoka masakra u Jerusalimu

Žena koja je bila u autobusu u Jerusalimu kada su teroristi otvorili vatru na putnike prepričava jezive trenutke napada.

„Bila sam u autobusu. Autobus je bio prepun“, rekla je žena, koja nije navela svoje ime, za Kanal 12. „U trenutku kada je vozač otvorio vrata... došli su teroristi. Bilo je strašno. Bila sam pored zadnjih vrata, pala sam na sve i pobegla, spasila sam se.“

Ona kaže da se sakrila ispod drugog obližnjeg vozila dok pucnjava nije prestala i teroristi nisu neutralisani.

„Tamo je bila pucnjava jača od svega što se može zamisliti. Ne mogu da verujem da stojim ovde. Neopisiva pucnjava“, kaže ona.

Hamas veliča napad

Hamas hvali smrtonosni teroristički napad na raskrsnici Ramot u Jerusalimu, nazivajući ga „herojskom operacijom“.

„Potvrđujemo da je ova operacija prirodan odgovor na zločine okupacije i rat istrebljenja koji vodi protiv našeg naroda“, navodi se u saopštenju terorističke grupe.

Hamas ne preuzima odgovornost za napad, ali poziva Palestince sa Zapadne obale da „eskaliraju sukob sa okupacijom i njenim doseljenicima“.

Izraelska vojska okružila sela iz kojih su napadači

Nakon napada pucnjavom na raskrsnici Ramot u Jerusalimu, izraelska vojska saopštila je da trupe opkoljavaju nekoliko palestinskih sela na obodu Ramale na Zapadnoj obali.

Veruje se da su dvojica palestinskih terorista krenuli iz sela Al-Kubejba i Katana, zapadno od raskrsnice i preko Zelene linije.