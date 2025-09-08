Slušaj vest

Snimak ovog jezivog zločina u gradu Šarlotu, o kojem je Kurir već pisao, izazvao je buru na društvenim mrežama.

Na snimku se vidi Irina, koja ulazi u voz obučena u uniformu picerije u kojoj je radila, i seda ispred ubice.

Beskućnik, koji se dugo borio sa mentalnim problemima, i bio je više puta hapšen, izvukao je nož iz džepa, rasklopio ga, a zatim ustao i ničim izazvan tri puta ubo Zarucku u vrat. Ona se srušila na sedište i preminula je na mestu napada.

Snimak se prekida pre krvavih scena, ali je svejedno uznemirujuć.

Dalji snimci prikazuju napadača kako luta po vagonu, skida krvavu duksericu i izlazi iz voza. Nož je pronađen blizu perona.

Sa sečiva su curile velike količine krvi, a još više je bizarno da ostali putnici mirno nastavljaju putovanje i gledaju svoja posla, dok krvavi Braun hoda među njima. Doduše, nije poznato da li je taj deo snimka nastao u drugom vagonu.

Negodovanje na društvenim mrežama

Brojni desničarski novinari i korisnici društvenih mreža u Americi optužili su medije da namerno zataškavaju slučaj.

- Da je Irina bila crnkinja, a njen ubica belac, mediji bi izveštavali i danju i noću - napisao je konzervativni podkaster Beni Džonson, koji je blizak predsedniku Donaldu Trampu.

Irina Zarucka Foto: Gofundme

Lokalni mediji su opširno izveštavali o slučaju, ali korisnici X-a su istakli da Njujork tajms, Vašington post, Bi-Bi-Si i drugi veliki mediji nisu objavili ni reč.

Ilon Mask je bio među onima koji su podelili ove tvrdnje.

Neki su uporedili slučaj sa ubistvom Džordža Flojda, crnca koga je ubio policajac u Mineapolisu, što je izazvalo proteste pokreta "Crni životi su važni".

- Džordž Flojd je dobio zlatni kovčeg, a zatim je usledila međunarodna histerija. Irina Zarucka će biti zaboravljena za nekoliko dana - objavio je konzervativni jutjuber Kangmin Li.

Tišina glavnih medija?

Komentari sugerišu da bi smrt Zarucke mogla postati nova tačka žarišta u američkim "kulturnim ratovima", gde su kriminal i rasa među najosetljivijim temama.

Gradonačelnica Šarlota Vi Lajls, demokratkinja, rekla je da snimak napada nije široko deljen iz poštovanja prema porodici žrtve.

- Video razornog napada koji je odneo život Irine Zarucke je sada javan. Zahvaljujem svima koji su odlučili da ga ne dele iz poštovanja prema njenoj porodici - rekla je ona.

Braun je optužen za ubistvo prvog stepena. Prethodno je odslužio pet godina zatvora zbog oružane pljačke, a ima hapšenja i osude koje datiraju još od 2011. godine za sve, od krađe i pretnji do oružane pljačke.

Dekarlos Braun Foto: Charlotte Police

Ove godine je takođe optužen za zloupotrebu broja za hitne slučajeve 911. Naime, tvrdio je da neka vrsta "materijala" skrivenog u njegovom telu kontroliše kada govori, hoda ili jede, što ukazuje na ozbiljne mentalne poremećaje.

Tuga i solidarnost

Prijatelji Zarucke pokrenuli su kampanju na platformi GoFundMe kojom je do sada prikupljeno skoro 46.000 dolara za njenu porodicu.

- Ira je nedavno stigla u Sjedinjene Države, tražeći sigurnost i novi početak. Nažalost, njen život je prekinut - navodi se na stranici.

Zepedijeva picerija, gde je radila, takođe se oprostila od nje emotivnom izjavom:

- Izgubili smo ne samo izuzetnu zaposlenu, već i pravu prijateljicu. Draga Irina, otišla je prerano, naša srca su teška od tuge.

Megan Mobs, ćerka specijalnog izaslanika SAD za Ukrajinu i Rusiju Kita Keloga, takođe je izrazila saučešće:

- Žene u Ukrajini trpe nezamislivo silovanje i nasilje, a mnoge su pobegle u Sjedinjene Države radi sigurnosti. Njeno ubistvo je naš neuspeh. Nijedna žena ne bi trebalo da doživi takvo nasilje na američkom tlu.