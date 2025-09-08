Slušaj vest

"Trenutno, neprijatelj ima tri puta više snaga i resursa, a u glavnim sektorima fronta i do četiri do šest puta više", rekao Sirski osvrćući se na mesec avgust.

Prema njegovim rečima, Rusi koriste taktiku "puzećeg" napredovanja, sa malim pešadijskim grupama koje pokušavaju da se infiltriraju u sela, koristeći prostor između položaja i izbegavajući direktnu borbu.

Sredinom avgusta, Rusija je uspešno koristila tu taktiku da se probije oko grada Dobropilje, u istočnom delu regiona Donjeck, napredujući deset kilometara za kratko vreme pre nego što ju je nekoliko dana kasnije zaustavila ukrajinska vojska.

Ruske snage su napredovale u istočnoj Ukrajini tokom avgusta, mada nešto sporijim tempom nego prethodnih meseci, prema analizi podataka koje je pružio Institut za proučavanje rata (ISW), a sproveo AFP.

Pozitivni rezultati

Sirski je, međutim, pozdravio i neke pozitivne rezultate.

"Morali smo da stabilizujemo situaciju u najopasnijim područjima vraćanjem izgubljene teritorije, zaštitom naših gradova od neprijateljskih raketa i dronova i udaranjem duboko u Rusiju", rekao je on.

Prema njegovim rečima, ukrajinske snage su povratile kontrolu nad 58 kvadratnih kilometara i nekoliko lokaliteta.

Rusija okupira približno 20 odsto ukrajinske teritorije i nastavlja ofanzivne operacije kako bi stekla teritoriju, uprkos velikim gubicima i nedavnim pokušajima razgovora o okončanju rata.