Kolumbijska vojska saopštila je da je spasila 27 od 72 vojnika zarobljenih u nedelju u jugozapadnom delu zemlje kojim upravljaju gerilci i gde je veoma prisutna trgovina drogom.
Planeta
DRAMA U KOLUMBIJI: 27 vojnika oslobođeno iz gerilske zone, 45 i dalje taoci
Slušaj vest
Vojska je navela da je evakuisala 27 vojnika, dok je ostalih 45 i dalje zarobljeno, i dodala da preduzima mere za uspostavljanje reda i osiguravanje povratka osoblja koje je oteto.
Otmica se dogodila juče popodne, rekao je vojni izvor za AFP, bez navođenja detalja.
Otmice vojnika i policajaca su uobičajene u Kolumbiji i često ih sprovode meštani koje na to prisiljavaju naoružane grupe, u područjima gde je slabo prisustvo države.
Prema lokalnim medijima, otmica se dogodila tokom vojne operacije u kanjonu Mikaj, enklavi gde se proizvodi kokain, deluju kriminalne bande i Centralni generalštab (EMC), disidentski ogranak bivših Revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije (FARC) koje predvodi Ivan Mordisko.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši