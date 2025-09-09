Slušaj vest

Vojska je navela da je evakuisala 27 vojnika, dok je ostalih 45 i dalje zarobljeno, i dodala da preduzima mere za uspostavljanje reda i osiguravanje povratka osoblja koje je oteto.

Otmica se dogodila juče popodne, rekao je vojni izvor za AFP, bez navođenja detalja.

Otmice vojnika i policajaca su uobičajene u Kolumbiji i često ih sprovode meštani koje na to prisiljavaju naoružane grupe, u područjima gde je slabo prisustvo države.

Prema lokalnim medijima, otmica se dogodila tokom vojne operacije u kanjonu Mikaj, enklavi gde se proizvodi kokain, deluju kriminalne bande i Centralni generalštab (EMC), disidentski ogranak bivših Revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije (FARC) koje predvodi Ivan Mordisko.

Kurir.rs/Beta

