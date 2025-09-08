Slušaj vest

Narodna skupština Francuske, čiju je vanrednu sednicu sazvao predsednik države Emanuel Makron, danas odlučuje o poverenju vladi premijera Fransoa Bajrua.

Francuska BFMTV navodi da protiv Bajrua nije samo celokupna opozicija, na čelu s ultradesničarskim Nacionalnim okupljanjem (RN), ultralevičarskom Nepokorenom Francuskom (LFI) i Socijalističkom partijom (PS), veći su i neki od poslanika konzervativne stranke Repuplikanci (LR), koja je u Bajruovoj vladajućoj koaliciji, najavili da neće glasati za poverenje vladi.

Navodi se da premijer još uvek nije podneo ostavku, ali da zna da je u vrućoj stolici već nekoliko dana i da se već pominju imena njegovih potencijalnih naslednika.

Među njima su Erik Lombar, Katrin Votren, Olivije Fore, kao i Žerald Darmanen, aktuelni ministar unutrašnjih poslova u Bajruovoj vladi.

Tu nije kraj političkoj krizi u Francuskoj, pošto je LFI, čiji je osnivač najpoznatiji francuski levičarski političar Žan-Lik Melanšon, ponovo sutra podneti zahtev za opoziv predsednika Makrona.

- Moramo da rešimo situaciju; na biračima je da odluče. Sutra ćemo ponovo podneti zahtev za opoziv; rešenje leži u odlasku predsednika (sa vlasti) - kazao je za Frans info Manuel Bompar, poslanik LFI.

Obraćanje Bajrua poslanicima, nakon kojeg će uslediti glasanje o poverenju njegovoj vladi, planirano je za 15 časova, a pre tog u 13.30 sati bi trebalo da bude saopšten datum apelacionog ročišta Marin Le Pen, glavne ultradesničarske političarke i bivše predsednice Nacionalnog okupljanja koja je je i dalje vodeća figura te stranke, o presudi kojom je krajem marta osuđena na dve godine kućnog pritvora i nanogicu, uz dve godine uslovno i 100.000 evra kazne, kao i na pet godina zabrane vršenja javnih funkcija.

- Pravda će biti zadovoljena za Marin Le Pen, ali kratkoročno, ona žrtvuje svoj mandat - kazao je za BFMTV Žan-Filip Tangi, poslanik RN.

Međutim, prava drama tek sledi u sredu za kada su pristalice francuskog pokreta "Blokirajmo sve" najavili da će zaustaviti zemlju.

Frans24 navodi da, iako njihov onlajn poziv na protest podseća na pobunu "Žutih prsluka" iz 2018. godine, njihov profil je znatno drugačiji.

Navodi se da se u Francuskoj rasplamsava bes zbog nacrta budžeta premijera Bajrua za 2026. godinu, koji uključuje ukidanje dva nacionalna praznika, zamrzavanje penzija i smanjenje zdravstvene potrošnje za pet milijardi evra.

Iz tog nezadovoljstva nastao je novi pokret "Blokirajmo sve", koji je pozvao na demonstracije širom zemlje 10. septembra.

Za razliku od "Žutih prsluka", koji su tvrdili da su apolitični, pristalice pokreta "Blokirajmo sve" u velikoj meri naginju levici.