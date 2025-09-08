PUCNJAVA U SKADRU, IMA MRTVIH! Krvavi obračun u bašti kafića, muškarac automatskom puškom odneo dva života!
Prema informacijama iz policije, sumnja se da je R. G. otvorio vatru, pri čemu su povređene dve osobe, dok su još dve izgubile život, prenosi Reporteri.
E. V., star 43 godine, zadobio je teške povrede i trenutno se nalazi pod nadzorom lekara, dok je u pucnjavi M. K., 25 godina, lakše povređena.
Na licu mesta preminuo je A. P., dok je u Regionalnoj bolnici u Skadru od posledica ranjavanja preminuo L. K, star 31 godinu.
Policijske službe su odmah reagovale i započele potragu za počiniocem.
Nakon nekoliko minuta potere, R. G. je uhapšen, a policija je zaplenila automatsku pušku koju je koristio prilikom napada.
Grupa istražitelja, pod nadzorom tužilaštva, nastavlja rad na rasvetljavanju svih okolnosti događaja, saopštila je policija.
