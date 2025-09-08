Slušaj vest

Prema informacijama iz policije, sumnja se da je R. G. otvorio vatru, pri čemu su povređene dve osobe, dok su još dve izgubile život, prenosi Reporteri.

E. V., star 43 godine, zadobio je teške povrede i trenutno se nalazi pod nadzorom lekara, dok je u pucnjavi M. K., 25 godina, lakše povređena.

Na licu mesta preminuo je A. P., dok je u Regionalnoj bolnici u Skadru od posledica ranjavanja preminuo L. K, star 31 godinu.

Policijske službe su odmah reagovale i započele potragu za počiniocem.

Nakon nekoliko minuta potere, R. G. je uhapšen, a policija je zaplenila automatsku pušku koju je koristio prilikom napada.

Grupa istražitelja, pod nadzorom tužilaštva, nastavlja rad na rasvetljavanju svih okolnosti događaja, saopštila je policija.

Kurir.rs/Kosovo onlajn

Ne propustitePlanetaUSTALA, POPILA KAFU, PA SA TROJE MALIŠANA SKOČILA PRAVO U SMRT Muž maltretirao Almu, ona se bacila u Bojanu sa njihovom decom: Mučni slučaj dobio epilog! (FOTO)
Alma Arazi i njeno troje dece
PlanetaTRAMP NAPRAVIO NOVI GAF, MREŽE SE USIJALE! "Aberbejdžan je 30, 35 godina imao sukob sa ALBANIJOM" (VIDEO)
Vladimir Putin Donald Tramp 31 AP Julia Demaree Nikhinson.jpg
PlanetaZEMLJOTRES U ALBANIJI: Potres kod Elbasana jačine 3,9 stepeni Rihterove skale
Hrafika zemljotresa i mapa Abanije
PlanetaHAPŠENJA ŠIROM ALBANIJE ZBOG PODMETNUTIH POŽARA! Opustošeno više od 12.000 hektara šuma i maslinjaka, vatra počinje da ugrožava i turiste na obali (FOTO, VIDEO)
profimedia-1025698534.jpg