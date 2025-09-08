Dva policajca su ubijena, a jedan je ranjen u oružanom napadu na policijsku stanicu u Izmiru na zapadu Turske, rekli su bezbednosni izvori, a prenosi Rojters.
(UNZEMIRUJUĆE) TINEJDŽER (16) BRUTALNO UBIO DVOJICU POLICAJACA: Krvoproliće u Turskoj, zastrašujući napad na policijsku stanicu u Izmiru! (VIDEO)
Napadač, za koga se navodi da ima 16 godina, pritvoren je nakon što je otvorio vatru na policijsku stanicu Salih Isgoren u okrugu Balkova, javila je televizija NTV.
Turska je u prošlosti bila meta napada kurdskih militanata, islamističkih grupa i krajnje levičarskih organizacija, a među metama su često bile snage bezbednosti i vladine institucije, prenosi RTV pisanje Tanjuga.
Izmir, treći po veličini turski grad na egejskoj obali, bio je pogođen napadima militanata u prošlosti, uključujući eksploziju automobila bombe ispred suda 2017. godine u kojoj su poginule dve osobe, podseća Rojters.
