Napadač, za koga se navodi da ima 16 godina, pritvoren je nakon što je otvorio vatru na policijsku stanicu Salih Isgoren u okrugu Balkova, javila je televizija NTV.

Turska je u prošlosti bila meta napada kurdskih militanata, islamističkih grupa i krajnje levičarskih organizacija, a među metama su često bile snage bezbednosti i vladine institucije, prenosi RTV pisanje Tanjuga.

Izmir, treći po veličini turski grad na egejskoj obali, bio je pogođen napadima militanata u prošlosti, uključujući eksploziju automobila bombe ispred suda 2017. godine u kojoj su poginule dve osobe, podseća Rojters.

Uznemirujući snimci (PAŽNJA)

Ubrzo su objavljeni uznemirujući snimci nakon ovog napada, a možete ih pogledati OVDE.

Kurir.rs/RTV

