Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je spreman da pređe na drugu fazu sankcija Rusiji.

Rojters navodi da to do sada najkonkretniji nagoveštaj da je na ivici odluke o pojačavanju sankcija protiv Moskve ili kupaca njene nafte zbog rata u Ukrajini.

Tramp je više puta pretio Rusiji novim sankcijama, ali se i uzdržavao od njihove primene pošto je težio uspostavljanju mirovnih pregovora.

Britanska agencija navodi da najnoviji komentari ukazuju na sve agresivniji stav predsednika SAD prema tom pitanju, ali Tramp nije rekao da je u potpunosti posvećen takvoj odluci niti šta bi druga faza mogla da obuhvata.

Na pitanje novinara u Beloj kući da li je spreman da pređe na "drugu fazu" sankcija protiv Rusije, Tramp je sinoć odgovorio kratko i potvrdno.

- Da, jesam - kazao je Tramp, ali nije izneo detalje.

Rojters navodi da je Tramp je frustriran svojom nemoći sa zaustavi rat u Ukrajini nakon što je prvobitno predvideo da će moći brzo da okonča borbe nakon preuzimanja dužnosti u januaru.

Bela kuća nije odmah odgovorila na upit Rojtersa o koracima koje Tramp razmatra.

Njegova izjava bila je nastavak Trampovih komentara od sredu, kada je branio mere koje je već preduzeo prema Rusiji, uključujući uvođenje kaznenih carina na indijski izvoz namenjen SAD, koje su stupile na snagu prošlog meseca.

Indija je glavni kupac ruskih energenata, dok su zapadni kupci smanjili uvoz kao odgovor na rat.

- To je Rusiju koštalo stotine milijardi dolara. To nazivate nikakvom akcijom? A ja još nisam obavio ni drugu ni treću fazu - kazao je Tramp prošle nedelje.

Njuzvik prenosi da je Dmitrij Peskov, portparol ruskog predsednika Vladimira Putina, odmah reagovao na Trampovu pretnju i okrivio je Kijev i njegove evropske saveznike što drže dodatne sankcije u prvom planu Vašingtonovog dnevnog reda.

- Sve u svemu, verovatno se može reći jedna stvar: Ova količina sankcija bez presedana koje su uvedene našoj zemlji u poslednjih nekoliko godina, pa, već je prošlo skoro četiri godine, sada je četiri godine, nisu imale nikakav efekat. Pokazale su se apsolutno beskorisnim po pitanju vršenja pritiska na Rusiju - rekao je Peskov novinaru Aleksandru Junaševu u video snimku danas objavljenom na kanalu Junašev LAJV na Telegramu.

Američki ministar finansija Skot Besent rekao je u nedelju da bi SAD i Evropska unija mogle da uvedu "sekundarne carine zemljama koje kupuju rusku naftu" i time poguraju rusku ekonomiju na ivicu kolapsa i dovedu Putina za pregovarački sto.

Rojters podseća da je Kina glavni kupac ruskih energenata.

Kina i Rusija će graditi gasovod "Snaga Sibira 2" preko Mongolije, a sporazum "Gasproma" i CNPC potpisan nakon sastanka Putina sa predsednikom Si Đinpingom u Pekingu prošle nedelje.