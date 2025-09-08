Slušaj vest

Ona je to rekla u emisiji „Nedeljno veče sa Vladimirom Solovjovim“ na TV kanalu Rosija-1.

„Moram da kažem istinu i da ohrabrim one koji prolaze kroz istu istinu. Ove nedelje mi je dijagnostikovana strašna, teška bolest. Sutra imam operaciju“, rekla je, pokazujući na crkveni orden kneginje Olge, koji joj je patrijarh moskovski i sve Rusije Kiril dodelio dan ranije.

Simonjan je napomenula da je, uprkos svom zdravstvenom stanju, izašla u etar kako bi podržala porodice čiji su voljeni trenutno na frontu.

Muž već devet meseci u komi

Takođe je podsetila da je njen suprug, reditelj Tigran Keosajan, već devet meseci u komi.

„Kao što kažemo u Rusiji, 'kada dođe nevolja, otvori kapiju'. Kapije u našoj kući ne samo da se ne zaključavaju, već ih je, po mom mišljenju, već oduvao ovaj vetar sudbine“, dodala je Simonjan.

Kurir.rs/TASS

